circle x black
Cerca nel sito
 

Libri, presentato alla Gnamc 'Cy Twombly' sul legame del pittore americano con Roma

sponsor

Il progetto editoriale nasce in occasione delle tre donazioni della Cy Twombly Foundation al museo

Libri, presentato alla Gnamc 'Cy Twombly' sul legame del pittore americano con Roma
04 febbraio 2026 | 18.30
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

Alla Galleria Nazionale d’Arte Moderna e Contemporanea di Roma è stato presentato il volume “Cy Twombly”, edito da Electa con il sostegno di Maire, gruppo di ingegneria e tecnologia a supporto della transizione energetica, un cofanetto di tre libri che offrono un ritratto culturale del periodo romano dell’artista statunitense Edwin Parker "Cy" Twombly Jr. e del suo profondo legame con la città. Il primo libro raccoglie i saggi seminali e ormai introvabili di Roland Barthes, introdotti da un saggio di Andrea Cortellessa. Il secondo presenta un raro scritto di Fabio Mauri sulla Roma degli anni Sessanta, insieme ad altre testimonianze e fotografie d’epoca. Il terzo volume comprende quattro saggi firmati da Renata Cristina Mazzantini, Nicola Del Roscio, Mariastella Margozzi e Stefano Marson, dedicati al rapporto dell’artista americano con l’Italia, alla presenza delle sue opere nella collezione della Galleria e alle recenti donazioni della Foundation.

Il progetto editoriale nasce in occasione delle tre donazioni della Cy Twombly Foundation al museo, che hanno portato all’ingresso di dodici nuove opere nella collezione permanente, all’apertura di una sala dedicata all’artista e al finanziamento della riqualificazione del laboratorio di restauro e di un corso post-laurea internazionale sulla conservazione delle opere contemporanee su carta, entrambi intitolati a Twombly. Alla presentazione sono intervenuti Renata Cristina Mazzantini, direttrice della Gnamc; Carlo Nicolais, vicepresidente Relazioni Esterne e Sostenibilità di Maire; Eleonora Di Erasmo, managing director della Cy Twombly Foundation; Rosanna Cappelli, amministratrice delegata di Electa; Fabrizio Di Amato, presidente e fondatore di Maire. con la moderazione del giornalista Stefano Salis. I tre volumi raccolgono, tra l’altro, i saggi di Roland Barthes, un testo raro di Fabio Mauri sulla Roma degli anni Sessanta e contributi critici dedicati al rapporto tra Cy Twombly e l’Italia. L’opera è bilingue italiano-inglese.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
Cy Twombly Galleria Nazionale d'Arte Moderna e Contemporanea Roma Electa Maire Cy Twombly Foundation
Vedi anche
News to go
Fuga da ChatGpt dopo accordo con il Pentagono, disinstallazioni +295% in un giorno
Pasdaran esultano per jet abbattuto, ma precipita caccia iraniano - Video
Dubai, drone contro il consolato degli Stati Uniti: l'attacco - Video
Iran, a Malpensa attesa per i 200 studenti bloccati a Dubai: "Giorni d’ansia, temuto il peggio" - Video
Iran, colpito l'aeroporto di Teheran: l'attacco e le esplosioni - Video
Roma, rientrato allarme bomba per trolley abbandonato a Largo Chigi - Video
Iran, bombe colpiscono Palazzo Golestan: danni al gioiello di Teheran - Video
Morte David Rossi, Vinci: "Esclusa ipotesi killer, forse intento non era uccidere ma minacciare" - Video
News to go
Vigilanza rafforzata in Italia, 28mila gli obiettivi sensibili
"Wow, c'è un missile in cielo", il video surreale dall'aereo
Iran, caccia precipita vicino base Usa in Kuwait: il video dello schianto
Iran, presidio sotto consolato Usa Milano: contestata manifestante pro Pal - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza