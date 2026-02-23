Caprioglio (Umana S.P.A.): " Learning More Festival incarna una serie di valori per noi importanti"

"Dal 2022 Umana partecipa al Learning More Festival perché è un festival che incarna una serie di valori per noi importanti, cioè la vicinanza al territorio, i giovani, la politica dei giovani e sicuramente la formazione. I giovani sono per noi fondamentali e lavoriamo per portarne sempre di più verso il mercato del lavoro. Sostenere un festival dell'apprendimento è fondamentale. Per Umana è importante esserci: formazione e occupazione sono la stessa cosa, guardata da angolazioni diverse." Così Maria Raffaella Caprioglio, Presidente umana s.p.a., in occasione della quarta edizione del Learning More Festival, che si è svolta a Modena da venerdì 20 febbraio a domenica 22 febbraio.