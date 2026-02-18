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MyPlant & Garden 2026, Forbici (Assofloro): "Portiamo temi e contenuti di grande valore"

“Il settore florovivaistico europeo raggiunge un valore di 24,5 miliardi di euro e l'Italia è tra i leader”

MyPlant & Garden 2026, Forbici (Assofloro):
18 febbraio 2026 | 13.38
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

“MyPlant & Garden è una fiera per noi molto importante dove, oltre a promuovere e valorizzare il nostro settore, portiamo contenuti e temi di grande valore che hanno la necessità di essere promossi e divulgati anche nell’opinione pubblica e tra le istituzioni con cui abbiamo un continuo dialogo. È una grande fiera con grandi numeri da sostenere”. Lo ha detto Nada Forbici, Presidente Assofloro e Coordinatore Nazionale Consulta Florovivaismo Coldiretti, intervenendo al panel ‘Il florovivaismo Made in Italy nei mercati esteri: sfide e opportunità’, alla decima edizione di ‘MyPlant & Garden’, il salone internazionale del verde’, in svolgimento nei padiglioni di Rho Fiera Milano dal 18 al 20 febbraio.

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“Il settore florovivaistico europeo - continua Forbici - raggiunge un valore di 24,5 miliardi di euro e l'Italia si conferma tra i Paesi leader della filiera insieme ai Paesi Bassi. Consideriamo che il 34% della superficie florovivaistica europea è dedicata alla produzione di fiori e piante ornamentali, parliamo di circa 68 mila ettari su circa 200 mila. Sono numeri di rilievo, importanti e in crescita”. Nel panel ‘Il florovivaismo Made in Italy nei mercati esteri: sfide e opportunità’ si è parlato delle sfide che attendono le aziende: “I mercati esteri sono una grande sfida, una sfida che le aziende italiane oggi sono pronte ad affrontare sia nell'organizzazione sia nella logistica. L’ostacolo più grande arriva dalle normative e dalle barriere fitosanitarie che oggi sono veramente un grande forte limite al nostro export”.

“Il limite grande – spiega Forbici - è la mancanza di molecole, di funghi, di batteri, di tutto quello che potrebbe aiutarci, soprattutto nel vivaismo in pieno campo, dove le piante si trovano nel terreno”. “Insieme ai ricercatori abbiamo trovato soluzioni per le coltivazioni in contenitore. Abbiamo degli agrofarmaci e del materiale di pacciamatura che evitano l’ovideposizione all’interno dei nostri vasi da parte del coleottero. Ci stiamo muovendo bene anche nella lotta integrata con funghi e insetti parassitoidi, che con il loro inoculo parassitizzano le larve. Purtroppo oggi non abbiamo mezzi di contrasto in pieno campo” conclude Forbici.

Riproduzione riservata
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Tag
fiori piante ornamentali export normative fitosanitarie vivaismo
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