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MyPlant & Garden 2026, Randazzo: "Olimpiade a tutti gli effetti"

18 febbraio 2026 | 12.12
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

"Abbiamo deciso di chiamare la decima edizione di MyPlant & Garden anche con il nome di Olimpiade del Verde perché siamo in concomitanza con le Olimpiadi di Milano - Cortina 2026, un appuntamento importante per la città. Inoltre, questa manifestazione è effettivamente un'olimpiade, in quanto tutti gli espositori hanno un appuntamento, che è una vera e propria gara: una gara anche a chi si presenta meglio o a chi fa lo stand più bello. La crescita della qualità estetica, quindi il design qualitativo, che ci rappresenta sempre molto in Italia, e della partecipazione degli espositori, infatti, è sempre più importante". Così Valeria Randazzo, exhibition manager e amministratore delegato Myplant & Garden, alla giornata di apertura della decima edizione di 'MyPlant & Garden', il salone internazionale del verde, in svolgimento nei padiglioni di Rho Fiera Milano dal 18 al 20 febbraio 2026.

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