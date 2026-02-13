circle x black
Cerca nel sito
 

Sostenibilità: Inail, conferenza di presentazione del master sul Carbon farming

mercoledì 18 febbraio

Sostenibilità: Inail, conferenza di presentazione del master sul Carbon farming
13 febbraio 2026 | 17.34
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

La sala del Parlamentino della sede storica dell’Inail - in via IV Novembre 144 - ospita mercoledì 18 febbraio, a partire dalle ore 16.00, la presentazione del master universitario di secondo livello sul Carbon farming promosso dall’Università degli studi della Tuscia.

Il percorso formativo fornisce strumenti innovativi e competenze multidisciplinari per guidare la transizione ecologica nel settore agroforestale, con l’obiettivo di formare professionisti altamente qualificati nella gestione sostenibile del carbonio in agricoltura e nel settore Lulucf (Land use, land use change and forestry).

In apertura del lavori, intervengono, per i saluti istituzionali, il presidente dell’Inail, Fabrizio D'Ascenzo, la rettrice dell’Università degli studi della Tuscia, Tiziana Laureti, e il presidente del Crea, Andrea Rocchi.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
Sostenibilità Carbon farming Agricoltura Lulucf Transizione ecologica
Vedi anche
News to go
Farmindustria: "Le donne sono il 45% degli addetti﻿"
News to go
Napoli, inaugurata la Borsa Mediterranea del Turismo
Da Parietti a Matano, l'omaggio degli amici a Enrica Bonaccorti - Video
Enrica Bonaccorti, l'ultimo saluto sulle note della Lontananza - Video
Mobilitazione Uap a Roma, Vaia: "Ssn va rivisto, da regole a tariffe. La persona al centro" - Video
Mobilitazione Uap a Roma, Giorlandino: "Tariffe giuste e regole uguali per tutti" - Video
Trump pubblica video raid su Kharg Island: colpiti obiettivi militari, petrolio risparmiato… per ora
Presentata oggi a Roma Run Rome The Marathon, 36.000 iscritti al via: le interviste - Video
News to go
Rombo bianco su sfondo blu, nuovo cartello stradale: cosa significa
Carboni e Paradiso, il doppio duetto che infiamma Roma - Video
News to go
Guerra in Iran, settore agroalimentare italiano in crisi
News to go
Poche donne al comando, solo il 22,4% dei posti nei governi


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza