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Tlc, Gola (Open Fiber): "Piano BUL crea 16 miliardi di Pil e 250mila posti di lavoro"

17 febbraio 2026 | 07.17
Redazione Adnkronos
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"Lo sviluppo della fibra ha un impatto positivo sia dal punto di vista economico che sociale, con particolare riferimento alle aree periferiche e rurali. La realizzazione del Piano BUL ha consentito di generare un Pil incrementale stimato in circa 16 miliardi di euro e un aumento dell'occupazione pari a circa 250mila posti di lavoro." Ha dichiarato Giuseppe Gola, amministratore delegato di Open Fiber, intervenendo all'evento dedicato alla trasformazione digitale e alle infrastrutture di connettività dal titolo: "Fiber Switch On: l'accesso al futuro è adesso" presso l'Università Luiss Guido Carli a Roma.

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