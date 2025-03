"Berlino non chiede l'aiuto all'Italia semplicemente perché ognuno a casa propria ha le proprie decisioni da prendere". Il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti smentisce le indiscrezioni di stampa secondo cui il governo tedesco avrebbe chiesto supporto al Tesoro italiano per bloccare una possibile scalata di Unicredit su Commerzbank.

Intervenendo a un evento a Varese, Giorgetti difende il diritto dei governi di esprimersi su questioni legate al credito di Stato. "Certamente quello che riconosco al collega tedesco, al collega spagnolo e anche al sottoscritto, è il diritto dei governi di dire la loro quando si parla di una cosa importante come il credito di Stato. Quello che fa la Germania è legittimo, quello che fa la Spagna è legittimo, quello che fanno gli operatori di mercato bancario è legittimo. Ciascuno ha il proprio ruolo", sottolinea il ministro.

Sul fronte nazionale, Giorgetti commenta anche l'operazione che coinvolge Mps e Mediobanca, ridimensionando le polemiche su una presunta contrapposizione tra i centri finanziari italiani. "Non è una guerra Roma-Milano", chiarisce il ministro, aggiungendo che "la dimensione di quelle banche è internazionale". Giorgetti sottolinea infine il ruolo dello Stato in operazioni di mercato di tale rilievo. "Lo Stato ha un compito molto chiaro: quello di tutelare gli interessi nazionali con gli strumenti che ci sono, come il golden power". (di Andrea Persili)