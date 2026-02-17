circle x black
Cerca nel sito
 

Barcellona, tragico incendio a Manlleu: morti cinque adolescenti

Le fiamme sarebbero partite da un ripostiglio usato come abitazione sul tetto di un palazzo di cinque piani

ncendio a Manlleu, Barcellona
ncendio a Manlleu, Barcellona
17 febbraio 2026 | 09.32
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Tragedia vicino a Barcellona. Cinque adolescenti sono morti e altri quattro sono rimasti lievemente feriti a causa di un incendio in un condominio a Manlleu. Lo riferiscono i media spagnoli dopo l'allarme scattato ieri sera alle 21. Le fiamme sarebbero partite da un ripostiglio usato come abitazione sul tetto di un palazzo di cinque piani in via Montseny. Le cause non sono ancora chiare. "Per ragioni ancora ignote, le persone all'interno non sono riuscite a fuggire", hanno riferito i Vigili del Fuoco.

CTA

Anche se non c'è stata ancora un'identificazione completa, dato che alcuni dei corpi erano bruciati, la cosa certa al momento è che erano tutti giovani e alcuni potrebbero essere minorenni.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
incendio tragedia vittime incendio barcellona Manlleu incendio barcellona news incendio a Manlleu
Vedi anche
News to go
Referendum, Carta europea disabilità è un documento valido
News to go
Bonus moto e motorini al via, come funziona
Un 'Oscar' in Ucraina per Sean Penn: "Fatto con resti di un vagone colpito dai russi" - Video
Auto si ribalta nel torrente, carabinieri salvano due persone intrappolate - Video
News to go
Pubblica amministrazione, stretta smart working: l'allarme del sindacato
News to go
Caro benzina e gasolio, torna la corsa al pieno a Livigno
News to go
Petrolio alle stelle per guerra in Iran, prezzi Italia ancora in aumento
News to go
Maltempo, Calabria colpita da piogge torrenziali
News to go
Pasqua, arriva la stangata: rincari dal 6 al 10% sulle uova di cioccolata
News to go
La Lega rilancia la battaglia contro il velo islamico, presentato ddl
News to go
Menarini chiude il 2025 con fatturato a 4,89 miliardi di euro: +6,2%
News to go
Farmindustria: "Le donne sono il 45% degli addetti﻿"


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza