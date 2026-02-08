Si profila un trionfo alle elezioni in Giappone oggi domenica 8 febbraio per il partito Ldp della premier Sanae Takaichi che ha voluto il voto anticipato per rinnovare la Camera bassa della Dieta giapponese e consolidare la sua maggioranza. Takaichi, che vuole essere la 'Lady di ferro' del Giappone è premier da ottobre dopo le dimissioni di Shigeru Ishiba e la vittoria nella corsa per la guida del Partito liberaldemocratico

Secondo gli exit poll di Asahi Shimbun circa 300 dei 465 seggi vanno al Partito liberaldemocratico di Takaichi. Gli alleati del partito 'Ishin' dovrebbero mantenere i 34 seggi e come così la coalizione supererà probabilmente la maggioranza dei due terzi (310).

Affluenza in calo

Affluenza è stata in calo. Alle 14 locali, la partecipazione al voto era del 16,05%, con un calo di 3,07 punti rispetto alle ultime elezioni della Camera bassa nel 2024.

Takaichi: "Politica fiscale responsabile ed economia resiliente"

"Credo l'attuale governo sia una buona squadra. Sono passati solo poco più di tre mesi dall'insediamento, ma i membri del governo stanno lavorando sodo e portano risultati. Quindi penso non la cambierò", ha detto Takaichi nel giorno del trionfo alle elezioni anticipate.

Promette una politica fiscale "responsabile" e una "economia forte e resiliente", la premier. "Abbiamo sempre sottolineato l'importanza di una politica fiscale responsabile e proattiva - ha detto ai giornalisti Takaichi, conservatrice convinta - Daremo priorità alla sostenibilità della politica fiscale. Garantiremo gli investimenti necessari. Pubblico e privato devono investire".

"Senza limiti potenziale alleanza con Usa, grata a Trump"

Quanto alla politica estera "il potenziale" dell'alleanza tra Giappone e Stati Uniti "è senza limiti", ha scritto così in un post su X la premier dopo il trionfo annunciato alle elezioni anticipate. "Sono davvero grata al presidente Donald J. Trump per le sue parole - si legge nel messaggio, dopo l'endorsement "completo e totale" del tycoon prima del voto odierno e l'invito negli Usa per il 19 marzo - Non vedo l'ora di recarmi in visita alla Casa Bianca in primavera e di continuare a lavorare insieme per rafforzare ulteriormente l'Alleanza Giappone-Stati Uniti".

"La nostra Alleanza e amicizia con gli Stati Uniti sono costruite su profonda e forte fiducia e stretta cooperazione. Il potenziale della nostra Alleanza è senza limiti - insiste Takaichi, conservatrice convinta, che ha accolto Trump in Giappone a fine ottobre - Lavoriamo insieme per garantire che la nostra Alleanza continui a portare pace e prosperità per i nostri Paesi e oltre".

Le congratulazioni di Meloni

"Congratulazioni di cuore al primo ministro Takaichi Sanae per l’importante successo conseguito alle elezioni per il rinnovo della Camera dei Rappresentanti del Giappone" sono arrivate dalla premier Giorgia Meloni. Le nostre Nazioni - scrive la premier sui social postando una foto che la ritrae mentre abbraccia la 'collega' giapponese - sono unite da una profonda amicizia e da un partenariato strategico che continua a rafforzarsi grazie al rapporto di fiducia sincera e di collaborazione costruttiva che abbiamo saputo costruire in questi anni tra i nostri governi. Porto sempre negli occhi e nel cuore - sottolinea Meloni - la straordinaria accoglienza ricevuta durante la mia visita di gennaio, che ha ulteriormente consolidato il legame tra le nostre Nazioni. L’Italia continuerà con convinzione a camminare al fianco del Giappone per affrontare insieme le sfide globali, promuovere crescita, sicurezza e stabilità e rendere ancora più profondo il rapporto che ci unisce.Buon lavoro alla mia cara amica Sanae e al nuovo Parlamento giapponese".