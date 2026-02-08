circle x black
Elezioni Portogallo, il socialista Seguro verso vittoria netta alle presidenziali

Secondo gli exito poll avrebbe il candidato di sinistra starebbe tra il 67 e il 73%. Il populista di destra André Ventura, 43 anni, potrebbe fermarsi tra il 27 e il 33%

António José Seguro - Ipa
António José Seguro - Ipa
08 febbraio 2026 | 21.48
Redazione Adnkronos
Chiusi i seggi in Portogallo dove, in piena emergenza maltempo, si è votato per il ballottaggio per scegliere il successore del presidente Marcelo Rebelo de Sousa.

In corsa, António José Seguro del Partito Socialista (Ps), considerato il favorito, e il populista di destra André Ventura. Alle 16 l'affluenza era al 45,5%. Alle urne erano chiamati più di 11 milioni di elettori. Al primo turno Seguro ha ottenuto poco più del 31% dei voti. Ventura non è arrivato al 24% delle preferenze.

Le proiezioni

Le proiezioni che si basano su exit poll assegnano una vittoria netta a António José Seguro del Partito Socialista. Seguro, 63 anni, dovrebbe ottenere tra il 67 e il 73% dei voti, mentre il populista di destra André Ventura, 43 anni, potrebbe fermarsi tra il 27 e il 33%.

