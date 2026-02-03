circle x black
Cerca nel sito
 

Giappone, forti nevicate lungo la costa ovest: 30 morti e 324 feriti

Solo 12 vittime si contano nella prefettura di Niigata, mentre sei sono state registrate in quella di Akita e quattro ad Aomori

Giappone, forti nevicate lungo la costa ovest: 30 morti e 324 feriti
03 febbraio 2026 | 13.53
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

E' di almeno 30 morti e 324 feriti il bilancio delle forti nevicate che hanno interessato la costa occidente del Giappone nelle ultime due settimane. Il dato è stato fornito dall'Agenzia per la gestione degli incendi e dei disastri di Tokyo, secondo cui solo 12 vittime si contano nella prefettura di Niigata, mentre sei sono state registrate in quella di Akita. Molte delle persone sono morte mentre tentavano di rimuovere la neve dai tetti delle loro case.

Le autorità hanno registrato fino a 4,5 metri di neve in alcune parti della regione settentrionale di Aomori, dove si sono verificati almeno 4 decessi. Tra le vittime c'è una donna di 91 anni, Kina Jin, il cui corpo è stato trovato sotto 3 metri di neve davanti alla sua casa ad Ajigasawa.

Il governo giapponese ha dispiegato i militari per aiutare le autorità locali a rimuovere la neve e prevenire ulteriori incidenti. "Esorto la popolazione attenta alle informazioni meteo e a prendere provvedimenti per garantire la propria sicurezza - ha detto la premier Sanae Takaichi nel corso di una riunione ministeriale dedicata all'allerta maltempo - In vista di ulteriori pesanti nevicate previste per il weekend, chiedo a tutti i ministri di prendere ogni possibile misura per prevenire i danni e fornire tutto il necessario sostegno senza esitazioni".

Le nevicate record hanno causato la paralisi dei trasporti, con centinaia di veicoli bloccati e la chiusura di importanti arterie autostradali e scali aeroportuali in Hokkaido e Tohoku. Le autorità hanno messo in guardia sul potenziale impatto del maltempo estremo sull'affluenza alle urne per le elezioni generali nazionali previste per domenica 8 febbraio 2026. L'Agenzia meteorologica giapponese continua a emettere avvisi riguardanti il rischio di valanghe e crolli di tetti, dato il persistere di una potente massa d'aria fredda sull'arcipelago.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
nevicate Giappone maltempo neve record nevicata record neve giappone giappone neve nevicata record giappone
Vedi anche
Dubai, drone contro il consolato degli Stati Uniti: l'attacco - Video
Iran, a Malpensa attesa per i 200 studenti bloccati a Dubai: "Giorni d’ansia, temuto il peggio" - Video
Iran, colpito l'aeroporto di Teheran: l'attacco e le esplosioni - Video
Roma, rientrato allarme bomba per trolley abbandonato a Largo Chigi - Video
Iran, bombe colpiscono Palazzo Golestan: danni al gioiello di Teheran - Video
Morte David Rossi, Vinci: "Esclusa ipotesi killer, forse intento non era uccidere ma minacciare" - Video
News to go
Vigilanza rafforzata in Italia, 28mila gli obiettivi sensibili
"Wow, c'è un missile in cielo", il video surreale dall'aereo
Iran, caccia precipita vicino base Usa in Kuwait: il video dello schianto
Iran, presidio sotto consolato Usa Milano: contestata manifestante pro Pal - Video
News to go
Il ministero della Cultura lancia 'Felicità', la campagna per l'app Musei Italiani
Arabia Saudita, Iran colpisce raffineria con droni - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza