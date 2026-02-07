Gli Stati Uniti vogliono la guerra tra Ucraina e Russia finisca "entro l'inizio dell'estate, a giugno". Lo ha detto il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, in dichiarazioni diffuse stamani dopo i colloqui di Abu Dhabi..

Washington ha "proposto per la prima volta che le due squadre di negoziatori, di Ucraina e Russia, si incontrino negli Usa, probabilmente a Miami, nel giro di una settimana", ha aggiunto ribadendo "chiaramente che Kiev non sosterrà neanche potenziali accordi che la riguardino senza essere coinvolta" nei negoziati.

Il leader di Kiev ha poi condannato i nuovi attacchi di oggi, sabato 7 febbraio, condotti dalla Russia contro le infrastrutture energetiche che hanno provocato interruzioni di corrente nella maggior parte delle regioni. "L'attacco della notte scorsa ha visto impiegati più di 400 droni e circa 40 missili di vario tipo" e se "ogni giorno la Russia può scegliere la diplomazia vera, sceglie invece nuovi attacchi", ha scritto in un post su X Zelensky, chiedendo "missili per sistemi Patriot e Nasams" dopo aver precisato che gli "obiettivi principali" degli ultimi attacchi "sono state la rete elettrica, gli impianti di generazione di energia elettrica e le sottostazioni di distribuzione". "Sono stati segnalati danni nelle regioni di Volyn, Ivano-Frankivsk, Leopoli e Rivne", aggiunge, riferendo tra l'altro di "un palazzo danneggiato a Rivne" e di attacchi anche nelle regioni di Kiev e Kharkiv. "In alcune regioni - continua Zelensky - sono in corso operazioni di difesa aerea".

"Ovunque la situazione della sicurezza lo consenta, continuano le operazioni di soccorso e riparazione nei siti degli attacchi russi", aggiunge ancora il presidente ucraino, affermando che "è cruciale che chiunque sostiene i negoziati trilaterali risponda a questo" perché "Mosca va privata della capacità di usare il freddo come leva contro l'Ucraina" e "questo richiede missili per Patriot, Nasams e altri sistemi". "Ogni fornitura ci aiuta a superare questo inverno", conclude, ringraziando i "tutti i nostri partner che capiscono e aiutano".

Russia attacca infrastrutture energetiche

Attacchi sono stati segnalati in tutto il paese, compresa l'Ucraina occidentale. Nelle prime ore del mattino, l'Aeronautica militare ucraina ha segnalato attività di droni intorno alle 5.30 ora locale, avvistati nella regione di Leopoli, vicino alla città di Khodoriv. Poco dopo si sono udite delle esplosioni a Burshtyn, nell'oblast' di Ivano-Frankivsk, ha riferito Suspilne.

Il governatore dell'Oblast' di Leopoli, Maksym Kozytskyi, ha lanciato l'allarme per una "nuova minaccia" per la regione, affermando che sono stati rilevati missili nei pressi della vicina Oblast' di Ternopil'. Anche l'Aeronautica Militare ucraina ha riferito che missili si stavano dirigendo verso le Oblast' di Leopoli e Ivano-Frankivsk. L'operatore energetico DTEK ha annunciato interruzioni di corrente anche nelle oblast' di Kiev, Odessa e Dnipropetrovsk.

Mosca: "Conquistato villaggio nell'oblast di Kharkiv"

La Russia ha conquistato il villaggio di Chugunovka, nella regione di Kharkiv. Lo ha riferito il ministero della Difesa russo. "Le unità del gruppo tattico 'Nord', in seguito ad azioni decisive, hanno assunto il controllo dell'insediamento di Chugunovka nella regione di Kharkov", ha dichiarato il ministero, aggiungendo che le truppe russe hanno colpito punti di dispiegamento temporanei di formazioni ucraine e mercenari stranieri in 158 aree. Il ministero della Difesa russo ha inoltre riferito che le forze russe hanno lanciato un massiccio attacco, anche con missili ipersonici Kinzhal, contro le infrastrutture energetiche e di trasporto utilizzate dalle Forze Armate ucraine.

Blackout e voli bloccati in Polonia

Le autorità polacche hanno riferito che, a causa dei raid nell'Ucraina occidentale, le operazioni sono state sospese negli aeroporti di Lublino e Rzeszow, nella parte orientale del Paese, vicino al confine tra le due nazioni.

Fuori pericolo il generale russo ferito

Migliorano, riferiscono i media russi, le condizioni del generale russo Vladimir Alexeyev rimasto gravemente ferito ieri in un agguato a Mosca. "L'intervento è riuscito. Dopo l'operazione, Alexeyev è stato in coma farmacologico. Adesso si è risvegliato. A questo punto, con cautela, possiamo affermare che non è più in pericolo di vita", hanno detto fonti mediche all'agenzia Tass.