Identificato e fermato il presunto attentatore del generale Vladimir ‍Alekseev, ferito in un agguato venerdì 6 febbraio. Ad annunciarlo i servizi di sicurezza russi Fsb, principale agenzia di intelligence e sicurezza interna della Federazione russa.

Lyubomir Korba, classe 1960, e sarebbe stato fermato a Dubai. "Con l'aiuto dei partner degli Emirati Arabi Uniti è stato fermato a Dubai e consegnato alla parte russa", ha annunciato il Fsb, citato da SkyNews. Il generale, numero due dell'intelligence russa, era stato ferito a colpi di arma da fuoco in un edificio residenziale nella parte nordoccidentale di Mosca.

Korba, originario della regione ucraina di Ternopol, ha agito su istruzioni dei servizi speciali ucraini dopo aver raggiunto Mosca a dicembre per compiere l'attentato ha dichiarato la portavoce della commissione investigativa Svetlana Petrenko, citata dalla Tass.

"È stato accertato che Korba è arrivato a Mosca alla fine di dicembre su istruzioni dei servizi speciali ucraini per compiere l'attacco terroristico", ha affermato. Secondo Petrenko, l'uomo è volato negli Emirati Arabi Uniti poche ore dopo l'attentato alla vita del generale Vladimir Alekseyev. È stato arrestato a Dubai ed estradato in Russia.

Oltre al presunto attentatore del generale russo sarebbe stato catturato anche un suo complice, un uomo. A darne notizia è la Tass, che cita il servizio di sicurezza russo Fsb. Un secondo complice, una donna, sarebbe invece fuggita in Ucraina, secondo la stessa fonte.

Il presidente russo Vladimir Putin ha ringraziato il presidente degli Emirati arabi uniti, lo sceicco Mohamed bin Zayed Al Nahyan, per l'assistenza fornita dal suo Paese. A renderlo noto è stato il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov, citato dalla Tass.

"Il presidente Putin ha avuto un colloquio telefonico con il presidente degli Emirati Arabi Uniti Mohamed bin Zayed Al Nahyan ieri sera. Il presidente Putin lo ha ringraziato per la proficua collaborazione tra i servizi speciali e l'assistenza fornita dagli Emirati nella detenzione di un sospetto per l'attacco terroristico al generale Alekseyev", ha dichiarato Peskov.