circle x black
Cerca nel sito
 

Russia, arrestato a Dubai sospetto attentatore generale Alekseev

Il cittadino russo è stato consegnato ai servizi di sicurezza di Mosca. Fsb: "Fuggita in Ucraina complice del sospetto attentatore"

Il lugo dell'attentato - (Afp)
Il lugo dell'attentato - (Afp)
08 febbraio 2026 | 09.17
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

Identificato e fermato il presunto attentatore del generale Vladimir ‍Alekseev, ferito in un agguato venerdì 6 febbraio. Ad annunciarlo i servizi di sicurezza russi Fsb, principale agenzia di intelligence e sicurezza interna della Federazione russa.

Lyubomir Korba, classe 1960, e sarebbe stato fermato a Dubai. "Con l'aiuto dei partner degli Emirati Arabi Uniti è stato fermato a Dubai e consegnato alla parte russa", ha annunciato il Fsb, citato da SkyNews. Il generale, numero due dell'intelligence russa, era stato ferito a colpi di arma da fuoco in un edificio residenziale nella parte nordoccidentale di Mosca.

Korba, originario della regione ucraina di Ternopol, ha agito su istruzioni dei servizi speciali ucraini dopo aver raggiunto Mosca a dicembre per compiere l'attentato ha dichiarato la portavoce della commissione investigativa Svetlana Petrenko, citata dalla Tass.

"È stato accertato che Korba è arrivato a Mosca alla fine di dicembre su istruzioni dei servizi speciali ucraini per compiere l'attacco terroristico", ha affermato. Secondo Petrenko, l'uomo è volato negli Emirati Arabi Uniti poche ore dopo l'attentato alla vita del generale Vladimir Alekseyev. È stato arrestato a Dubai ed estradato in Russia.

Oltre al presunto attentatore del generale russo sarebbe stato catturato anche un suo complice, un uomo. A darne notizia è la Tass, che cita il servizio di sicurezza russo Fsb. Un secondo complice, una donna, sarebbe invece fuggita in Ucraina, secondo la stessa fonte.

Il presidente russo Vladimir Putin ha ringraziato il presidente degli Emirati arabi uniti, lo sceicco Mohamed bin Zayed Al Nahyan, per l'assistenza fornita dal suo Paese. A renderlo noto è stato il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov, citato dalla Tass.

"Il presidente Putin ha avuto un colloquio telefonico con il presidente degli Emirati Arabi Uniti Mohamed bin Zayed Al Nahyan ieri sera. Il presidente Putin lo ha ringraziato per la proficua collaborazione tra i servizi speciali e l'assistenza fornita dagli Emirati nella detenzione di un sospetto per l'attacco terroristico al generale Alekseyev", ha dichiarato Peskov.

Leggi anche
Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
russia news russia alekseev ferito attentatore alekseev ucraina russia
Vedi anche
Iran, attacco con droni contro Bahrain: incendio nella raffineria - Video
News to go
Bonus amianto 2026, quali sono gli incentivi
Emirati Arabi, elicotteri per fermare i droni iraniani: "Obiettivo distrutto" - Video
Teheran in fiamme, il giornalista in collegamento dal cuore dell'incendio - Video
Scoiattolo resta intrappolato in un albero, il salvataggio dei vigili del fuoco - Video
News to go
Turismo in Italia, segnali positivi già a inizio 2026
News to go
Nel 2028 numero più alto di pazienti per medico in Italia, il dato in uno studio
Iran, Teheran brucia: la città è una palla di fuoco - Video
Dubai, drone dell'Iran colpisce l'aeroporto - Video
Crozza-Crosetto e il caso Dubai: "Se ho sbagliato come agente di viaggio chiedo scusa" - Video
News to go
L'allarme Oms: "Obesità pandemia silenziosa"


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza