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Svizzera, treno deraglia nel canton vallese: 5 i feriti

Tra Goppenstein e Briga. A bordo c'erano 29 persone. La causa del deragliamento non è ancora nota: potrebbe essere dipeso da una valanga. Farnesina: "No italiani coinvolti"

Il treno deragliato
Il treno deragliato
16 febbraio 2026 | 09.05
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Un treno è deragliato tra Goppenstein e Briga, nel canton vallese in Svizzera: 5 le persone rimaste ferite. Lo rende noto la polizia locale fornendo in una nota un aggiornamento su quanto avvenuto stamani, intorno alle 7, sulla linea che collega Goppenstein a Hohtenn.

A bordo del treno c'erano 29 persone, conferma l'aggiornamento. Uno dei feriti è stato trasportato all'ospedale di Sion, mentre gli altri quattro sono stati assistiti sul posto. La linea è attualmente chiusa.

La causa precisa del deragliamento non è ancora nota, ma secondo la polizia contattata dalla Rrt e secondo le informazioni riportate sul sito web delle ferrovie potrebbe trattarsi di una valanga .

L'incidente ha visto coinvolto un treno regionale della compagnia Bls. E' stata aperta un'inchiesta. Stando ai primi elementi delle indagini, una valanga potrebbe aver colpito i binari poco prima del passaggio del convoglio. Il comunicato della Polizia vallesana precisa che l'incidente si è verificato all'uscita della 'Stockgalerie' mentre il treno era diretto a Hohtenn.

Farnesina: "Non risultano italiani coinvolti in deragliamento treno"

Non risultano cittadini italiani coinvolti nel deragliamento del treno avvenuto questa mattina nel Canton Vallese, riferiscono fonti della Farnesina citando la Gendarmeria cantonale.

Riproduzione riservata
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