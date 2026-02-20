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Turchia, libero il giornalista italiano Andrea Lucidi

Fermato ieri, è stato rimesso in libertà ed è decollato questa mattina da Istanbul verso l'Italia

Andrea Lucidi - X
Andrea Lucidi - X
20 febbraio 2026 | 09.05
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Il giornalista italiano Andrea Lucidi, fermato ieri in Turchia, è stato rimesso in libertà ed è decollato questa mattina da Istanbul verso l'Italia. Lo riferiscono fonti della Farnesina.

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Il cronista, che ha la cittadinanza russa, secondo la Tass ha dichiarato di essere stato "deportato" in Italia dopo il fermo in Turchia. Lucidi, fermato nel pomeriggio dalla polizia turca insieme ad altri colleghi di diverse nazionalità e condotto presso un centro di espulsione, è noto sui social per le sue posizioni filorusse. Su X si presenta come "giornalista e corrispondente dalle aree di crisi" e su Linkedin appare come corrispondente di guerra di International Reporters, sito che secondo Reporter Without Borders (RSF) sarebbe finanziato dal Cremlino e sarebbe uno strumento utilizzato dalla Russia per giustificare l'invasione dell'Ucraina.

Il canale Telegram Donbass Italia riferisce che Lucidi faceva parte di una "delegazione internazionale" che "è stata arrestata in Turchia durante una missione di raccolta di informazioni. I membri della delegazione internazionale, che sono arrivati in Turchia il 18 febbraio 2026 con l'obiettivo di raccogliere informazioni sulle prigioni di isolamento di tipo S, R, Y, sono stati arrestati a Istanbul. Oggi (19 febbraio) al mattino, i membri della delegazione, composta da avvocati, giornalisti, attivisti per i diritti umani e politici, hanno incontrato gli avvocati del Halkın Hukuk Bürosu (Ufficio Legale del Popolo), dopo di che sono stati arrestati per strada e portati all'Ufficio per le Migrazioni per la deportazione". Oggi, quindi, la liberazione.

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