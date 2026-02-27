チュニジア、元首相ラライエド氏に禁錮24年の判決

チュニジアの元首相アリ・ラライエド氏が、チュニス控訴裁判所から禁錮24年の判決を受けた。チュニジア国営通信社Tapが報じたもので、昨年5月2日の第一審ではラライエド氏に禁錮34年の判決が下されていたことを伝えている。

裁判所のテロ事件専門刑事法廷は、若者を紛争地域に送る「タスフィール」と呼ばれる事件で元首相に対する判決を下した。2011年のジャスミン革命（ジン・エル・アビディン・ベン・アリ政権の崩壊を招いた）後、チュニジアはジハード主義運動の台頭の舞台となり、2015年には一連のテロ攻撃（スースとチュニスのバルドー博物館で数十人の外国人観光客が殺害された）で最高潮に達した。

国連によると、2011年から2016年の間に約5,500人のチュニジア人がイラク、シリア、リビアでジハード主義グループと共に戦った。ラライエド氏が歴史的なメンバーであり、2021年夏までチュニジア政治を支配していたイスラム主義政党エンナハダは、これらのジハード主義者の海外渡航を容易にしたとして非難されてきたが、同党はこの非難を常に否定している。

ラライエド氏は「テロ組織を訓練し、その一員であった」こと、およびイラクとシリアの紛争地域へのジハード主義者の派遣を容易にしたとして告発された、と彼の弁護士ウサマ・ブーテルジャ氏は述べ、この判決は「政治的動機によるもの」だと語った。

内務大臣（2011-2013年）および首相（2013-2014年）を務めたアリ・ラライエド氏の他に、同じ事件でさらに7人の被告が有罪判決を受けた。