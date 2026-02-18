ガボン、ソーシャルメディア停止：「安定と安全保障への脅威」

ガボンでソーシャルメディアプラットフォームが「追って通知があるまで」停止された。電気通信当局（Hac）の決定は、「不適切で中傷的な」コンテンツ、および「社会の結束、機関の安定、国家安全保障」への影響を懸念する告発に基づいている。BBCが昨夜テレビで報じられたニュースを受けて伝えたところによると、当局は「虚偽情報の拡散」、「サイバーいじめ」、および「個人情報の無許可開示」について言及した。ジャン＝クロード・メンドメ報道官からは、ブリセ・オリギ・ンゲマ将軍が率いる国で、若者の間でWhatsApp、Facebook、TikTokが非常に人気があり、不満が高まっている中で標的となったプラットフォームに関する詳細は明らかにされなかった。

メンドメ氏は、「表現の自由」を主張しつつも、「社会紛争を引き起こし」、「国家の統一、民主的進歩、達成された目標を深刻な形で危うくする」可能性のあるコンテンツについて語った。

英国のネットワークが指摘するように、人口250万人のこの国では、昨年12月以来、教師たちが給与と労働条件を巡って抗議活動を行っており、今では医療を含む他の分野の公務員も抗議している。午前中には、一部のプラットフォームで「問題」が報告されていた。AFP通信は、FacebookとTikTokにアクセスできないと訴えるユーザーがいると報じた。「確認された」とNetblocksのXへの投稿には書かれている。「Hacが国内のソーシャルメディアの即時停止を発表した後、データはガボンにおける様々なオンラインプラットフォームへの制限を示している」。

BBCは、ソーシャルメディアを使って店のプロモーションを宣伝することに慣れているリーブルヴィルのレストラン経営者の不満を捉えた。「顧客の約40%は、ソーシャルメディアで私たちの広告を見た後、私たちに注文するか、店に来ることを決めています」と彼は語った。「もう新しい顧客を引きつけることはできません。私たちは、グローバルな発展を進めるのか、それとも完全な低開発状態に逆戻りするのか分からない段階に入ります」。

ブリセ・クロテール・オリギ・ンゲマ将軍は、2023年8月30日にアリ・ボンゴ大統領を打倒したクーデターの後、権力を掌握した。昨年、彼は大統領選挙に勝利した。