オクトーバーフェストは有料に？入場料をめぐって論争が勃発

バイエルンが騒然、オクトーバーフェストの入場料が有料に？その歴史の中で常に無料であったこのイベントへの入場料導入の仮説は、年間600万人以上の来場者を誇る世界最大の民俗祭が、高額なビールの価格だけで資金を賄うべきか否かという議論を再燃させました。

この提案を再提起したのは、バイエルン醸造業者協会の会長であるゲオルク・シュナイダー氏で、彼はアウクスブルガー・アルゲマイネ紙に掲載された記事で、参加者の規模が常に拡大していることを強調しました。「オクトーバーフェストのようなイベントが、すべての費用を賄うためにビールの価格だけに依存し続けることができるのか、自問する必要があります」とシュナイダー氏は説明しました。2025年には、屋台で1リットルの「ブロンドビール」を購入するのに14.50ユーロから15.80ユーロが支払われました。

この提案は、フェスティバルディレクターのクリスチャン・シャープ氏とミュンヘン市長のディーター・ライター氏によって、その場で却下されました。「これは公共の祭りであり、そうあり続けるべきです」とライター氏は述べ、地元の人々にヴィーズンとして知られるこの祭りの魅力の一部は、誰でも入場料を払うことなくテレージエンヴィーゼを自由に散策できることだと指摘しました。しかし、昨年、ヴィーズンは混雑のために閉鎖され、多数の来場者の管理方法について強い批判がありました。ライター氏は、この問題を解決するために何かをしなければならないと認めましたが、入場券の導入を必要としないいくつかのアイデアがすでに存在することを明らかにしました。