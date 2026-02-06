米国、民主党はICE制限に条件を提示、共和党は「非現実的」と見なす

「クリスマスの馬鹿げた要求リストだ」。2月13日以降に国土安全保障省が資金不足に陥るのを避けるための超党派合意交渉で共和党を代表するケイティ・ボイド上院議員は、ICEの活動を制限・規制するための民主党の要求を、過剰で非現実的だと非難した。これは、移民取締警察が依存する同省の閉鎖を避けるための彼らの投票の条件として提示されたものだ。

上院と下院の民主党指導者であるチャールズ・シューマーとハキーム・ジェフリーズは、共和党に送られた書簡で10の要求を提示した。これには、捜査官が顔を覆うことや、裁判官の署名した令状なしに私有地に入ることを禁止することが含まれる。「全く非現実的だ。彼らの要求リストは3つから10つに増えた。これは彼らが真剣ではないことを示している」と共和党多数派のジョン・トゥーン院内総務は述べ、捜査官は特にオンラインでの脅威から身を守るために顔を覆っていると主張した。

「トランプ大統領は状況が変わらなければならないことを知っている。彼は議会の共和党員に民主党と協力するよう圧力をかけるべきだ」とシューマーは議場で述べた。ホワイトハウスのカロライン・リービット報道官は、政権は民主党の要求の一部を議論する用意があるが、「他のものは常識に基づいているようには見えない」と答えた。