中国、Nyt: 習近平は「将軍を失った」、指導者の近くには一人しか残っていない

2023年以降、中国の指導者である習近平は、強力な中央軍事委員会の将軍のうち一人だけを「救った」。昨年週末に解任された張又侠と共に、その年世界中で話題になった写真に写っていた高官のうち、残っているのは張升民ただ一人である。他の者たちは、次々と職務から解任されるか、捜査を受けている。数十人の高官も追放された。これはニューヨーク・タイムズの分析が報じているもので、中国メディアからの報道や公式発表に基づき、習近平の忠実な部下さえも容赦しなかった3年間の「異例の粛清」の後、中国現代史上前例のない中国軍指導部における「空白」に焦点を当てている。

同紙の分析によると、2023年初頭には中国には少なくとも30人の将軍と提督が戦区司令部や専門部隊を率いていたが、そのほとんどが「姿を消した」か解任された。いくつかのケースでは、習近平は新しい将軍を「後継者」として選んでいたが、多くは少なくとも公には「姿を消した」。Nytによると、現役の役割を維持している将軍はわずか7人だけであるようだ。

張又侠将軍と劉振立将軍の解任により、中央軍事委員会は戦闘準備を整える司令官、つまり2人の「作戦」司令官を失った、と同分析は指摘している。一方、昨年10月に中央軍事委員会の副主席に昇進した張升民は、以前からその地位にあったが、現在では規律と忠誠の遵守を担当しているようだと同紙は報じている。習近平が2016年に軍のために創設した5つの戦区司令部にも「変更」があった。これには台湾周辺の作戦を担当する東部戦区も含まれ、昨年新しい司令官が着任した。