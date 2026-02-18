バルカン、回廊VIIIに関する共同声明、戦略的重要性およびEUの安全保障のため

アルバニア、ブルガリア、イタリア、北マケドニア、ルーマニアの外務大臣は、回廊VIIIに関する共同声明を採択した。この文書では、「緊密な協力と良好な近隣関係への我々のコミットメント」が再確認され、「回廊VIIIはアドリア海と黒海を結ぶ戦略的な東西軸であり、TEN-Tネットワークの重要な構成要素として、東南ヨーロッパの安定、繁栄、安全保障に貢献している」と強調された。

この文書では、「回廊VIIIは政治的、経済的、安全保障の観点から戦略的に重要であり、欧州の結束のための地域協力と西バルカン諸国の欧州連合への段階的な統合に貢献する」と改めて述べられ、「回廊VIIIの協調的かつタイムリーな実施は、東南ヨーロッパにおける長年の接続性のギャップを埋め、同時に、EUがこの地域を欧州共通の安全保障、安定、繁栄の空間に完全に統合するというコミットメントの信頼性、可視性、具体的な影響を強化する」と強調された。大臣たちはさらに、「この戦略的なインフラプロジェクトは、政治的信頼を構築し、良好な近隣関係を強化し、特に若者の間の人々の交流を促進するための基本的な枠組みを構成する」と強調した。

この文脈において、大臣たちは「ロシアによるウクライナ侵略戦争を強く非難し、紛争を終結させ、ウクライナとその国民に永続的な平和と繁栄の未来をもたらす合意を確保するための国際的な政治的・外交的努力を支持する」と述べた。

「貿易の流れを促進し、物流を改善する」

大臣たちは、「持続可能な成長、競争力、経済的収斂の基本的な原動力として、欧州連合の四つの自由と一致する地域経済統合の重要性」を認識し、「西バルカン諸国と黒海地域が、欧州および国際貿易にとって重要な市場および通過地域である」と認識した。この声明では、「回廊VIIIは、貿易の流れを促進し、物流効率を向上させ、地域および欧州のサプライチェーンを強化する基本的なインフラプロジェクトである。生産能力と労働市場を結びつけることで、経済的相互依存を促進し、危機や緊急時においても地域の回復力を強化する」とも強調されている。

大臣たちはまた、「西バルカン諸国向けのEU経済投資計画および成長計画に沿った、持続可能で回復力があり、相互運用可能なインフラへの投資は、この地域のEU単一市場への段階的な統合を支援するために不可欠である」という点で合意した。そして、「複合一貫輸送の接続性は、地域の協力を強化し、共通の成長を生み出し、競争力を向上させ、脱炭素化を支援し、地域全体のより緊密な経済的および制度的協力を通じて具体的な利益をもたらすために不可欠である」と強調した。

安全保障に関して、大臣たちは、「EUとNATO間の強化された協力の枠組みの中で、軍事的な移動性、回復力、接続性を向上させるための優先事項として、回廊VIIIに対する我々の強いコミットメント」を再確認し、「平和時、危機時、紛争時を問わず、同盟の南東および東側の安全保障に直接貢献する」と述べた。「回廊VIII沿いの接続性とインフラ保護の改善は、NATOの地域計画の実行に直接的な影響を与え、重要なインフラを保護し、ハイブリッド脅威、偽情報、不法移民、第三者による悪意ある影響を防止し、対応する集団的な能力を強化する」と認識されている。これは、欧州東部国境沿いの情勢が、NATOにとって戦略的に重要な西バルカン諸国、黒海、地中海の安定に直接的な影響を与える安全保障環境においてである。

彼らが強調した目標は、「回廊VIIIを欧州の接続性、経済発展、繁栄のための戦略的な幹線道路に変え、国レベルと欧州レベルの両方で政治的議題の中心に据え続けることで、共有された責任、長期的なコミットメント、そしてこの地域に対する共通の戦略的ビジョンを示すこと」である。コミットメントは、「欧州連結メカニズム、IPA III、西バルカン投資枠組みを含むEUの手段、ならびに国際金融機関および官民パートナーシップからの財源を動員するための共同努力を強化すること」である。

最後に、「この五者形式を対話と協力のための構造化されたハイレベル政治プラットフォームとして統合し、欧州の接続性と安全保障の完全に機能し、回復力があり、統合された軸として回廊VIIIをタイムリーに進めるために、定期的な政治的および技術的協議を継続する」ことが決定された。