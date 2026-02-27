Тунис, экс-премьер Ларайед приговорен к 24 годам тюрьмы

Бывший премьер-министр Туниса Али Ларайед был приговорен к 24 годам тюремного заключения Апелляционным судом Туниса. Об этом сообщило официальное тунисское информационное агентство Tap, напомнив, что в первой инстанции 2 мая прошлого года Ларайед был приговорен к 34 годам тюрьмы.

Специализированная уголовная палата по делам о терроризме при Суде вынесла приговор бывшему премьер-министру по так называемому делу «Тасфир», касающемуся отправки молодых тунисцев в зоны конфликта. После так называемой Жасминовой революции 2011 года, которая привела к падению режима Зина эль-Абидина Бен Али, Тунис стал ареной подъема джихадистского движения, кульминацией которого в 2015 году стала серия терактов (десятки иностранных туристов были убиты в Суссе и в музее Бардо в Тунисе).

По данным ООН, около 5500 тунисцев воевали на стороне джихадистских группировок в Ираке, Сирии или Ливии в период с 2011 по 2016 год. Исламистская партия «Ан-Нахда», видным деятелем которой является Ларайед и которая доминировала в тунисской политике до лета 2021 года, была обвинена в содействии выезду этих джихадистов за границу, что партия всегда отрицала.

Ларайед был обвинен в «обучении и участии в террористической организации» и в содействии отправке джихадистов в зоны конфликта в Ираке и Сирии, заявил его адвокат Усама Бутелья, который назвал приговор «политически мотивированным».

Помимо Али Ларайеда, который занимал пост министра внутренних дел (2011-2013) и затем премьер-министра (2013-2014), по этому же делу были осуждены еще семь обвиняемых.