Китай, арестованы два журналиста, опубликовавшие расследование о случаях коррупции

Два китайских журналиста-расследователя, Лю Ху и У Инцзяо, были задержаны полицией после публикации расследования, которое, как утверждается, выявило случаи коррупции, связанные с чиновником в провинции Сычуань. Об этом сообщают правозащитные организации, по данным которых Лю был задержан в воскресенье в Чунцине, а У был арестован в тот же день в провинции Хэбэй.

Полиция Чэнду подтвердила, что двое мужчин, опознанных по фамилиям Лю и У, находятся под следствием по обвинению в «ложных обвинениях» и «незаконных коммерческих операциях». Министерство иностранных дел Китая сообщило, что компетентные органы уже предоставили информацию по делу, подтвердив, что «Китай — это страна, управляемая законом».

По данным «Репортеров без границ», аресты происходят на фоне уже очень тревожной ситуации для независимой журналистики в стране: «Этот инцидент показывает, насколько Китай стал враждебен свободной прессе», — заявила организация, цитируемая Би-би-си, напомнив, что в стране в настоящее время задержано более 120 журналистов.