circle x black
Cerca nel sito
 

Китай, арестованы два журналиста, опубликовавшие расследование о случаях коррупции

04 febbraio 2026 | 13.48
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Два китайских журналиста-расследователя, Лю Ху и У Инцзяо, были задержаны полицией после публикации расследования, которое, как утверждается, выявило случаи коррупции, связанные с чиновником в провинции Сычуань. Об этом сообщают правозащитные организации, по данным которых Лю был задержан в воскресенье в Чунцине, а У был арестован в тот же день в провинции Хэбэй.

Полиция Чэнду подтвердила, что двое мужчин, опознанных по фамилиям Лю и У, находятся под следствием по обвинению в «ложных обвинениях» и «незаконных коммерческих операциях». Министерство иностранных дел Китая сообщило, что компетентные органы уже предоставили информацию по делу, подтвердив, что «Китай — это страна, управляемая законом».

По данным «Репортеров без границ», аресты происходят на фоне уже очень тревожной ситуации для независимой журналистики в стране: «Этот инцидент показывает, насколько Китай стал враждебен свободной прессе», — заявила организация, цитируемая Би-би-си, напомнив, что в стране в настоящее время задержано более 120 журналистов.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
corruzione giornalismo indipendente diritti umani Cina
Vedi anche
News to go
Fuga da ChatGpt dopo accordo con il Pentagono, disinstallazioni +295% in un giorno
Pasdaran esultano per jet abbattuto, ma precipita caccia iraniano - Video
Dubai, drone contro il consolato degli Stati Uniti: l'attacco - Video
Iran, a Malpensa attesa per i 200 studenti bloccati a Dubai: "Giorni d’ansia, temuto il peggio" - Video
Iran, colpito l'aeroporto di Teheran: l'attacco e le esplosioni - Video
Roma, rientrato allarme bomba per trolley abbandonato a Largo Chigi - Video
Iran, bombe colpiscono Palazzo Golestan: danni al gioiello di Teheran - Video
Morte David Rossi, Vinci: "Esclusa ipotesi killer, forse intento non era uccidere ma minacciare" - Video
News to go
Vigilanza rafforzata in Italia, 28mila gli obiettivi sensibili
"Wow, c'è un missile in cielo", il video surreale dall'aereo
Iran, caccia precipita vicino base Usa in Kuwait: il video dello schianto
Iran, presidio sotto consolato Usa Milano: contestata manifestante pro Pal - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza