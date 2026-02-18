Габон, блокировка соцсетей: "Угроза стабильности и безопасности"

Блокировка, "до нового распоряжения", платформ социальных сетей в Габоне. Решение Управления по телекоммуникациям (Hac) мотивировано обвинением в "неадекватном, клеветническом" контенте и опасениями за "социальную сплоченность, стабильность институтов и национальную безопасность". Управление, как сообщает BBC после новостей, переданных вчера вечером по телевидению, заявило о "распространении ложной информации", случаях "кибербуллинга" и "несанкционированном разглашении персональных данных". Пресс-секретарь Жан-Клод Мендоме не предоставил подробностей о платформах, попавших под прицел в стране, возглавляемой генералом Брисом Олиги Нгемой, где WhatsApp, Facebook и TikTok очень популярны среди молодежи, и недовольство растет.

Мендоме говорил о контенте, который может "вызвать социальные конфликты" и "серьезно поставить под угрозу национальное единство, демократический прогресс и достигнутые цели", при этом настаивая на "свободе выражения мнений".

Британская сеть напоминает, что учителя — с декабря прошлого года — и теперь также государственные служащие других секторов, включая здравоохранение, протестуют из-за зарплат и условий труда в стране с населением 2,5 миллиона человек. К середине утра поступали сообщения о "проблемах" на некоторых платформах. Агентство AFP сообщило о пользователях, которые жаловались на невозможность доступа к Facebook и TikTok. "Подтверждено, — говорится в сообщении Netblocks на X, — данные показывают ограничения для различных онлайн-платформ в Габоне после того, как Hac объявил о немедленной приостановке работы социальных сетей в стране".

BBC зафиксировала недовольство владельца ресторана в Либревиле, который привык использовать социальные сети для продвижения акций своего заведения. "Около 40% клиентов решают заказать у нас или прийти к нам после просмотра нашей рекламы в социальных сетях, — рассказал он. — Я больше не смогу привлекать новых клиентов. Мы вступаем в фазу, когда мы не знаем, движемся ли мы вперед к глобальному развитию или скатываемся назад к полному недоразвитию".

Генерал Брис Клотер Олиги Нгема пришел к власти после государственного переворота, свергнувшего президента Али Бонго 30 августа 2023 года. В прошлом году он выиграл президентские выборы.