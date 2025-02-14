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Чили: проглоченный и выплюнутый китом, приключение байдарочника, похожее на историю 'Пиноккио'

14 febbraio 2025 | 17.41
Redazione Adnkronos
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Проглоченный китом, когда он катался на байдарке у берегов чилийской Патагонии, в Магеллановом проливе. А потом его выплюнуло, как современного Пиноккио, живого и невредимого. Это невероятное приключение, которое произошло с молодым венесуэльцем Адрианом Симанкасом, 24 лет. Его проглотил горбатый кит, внезапно всплывший на поверхность, когда он катался на байдарке со своим отцом, Деллом Симанкасом, в бухте Эль-Агила. Все это длилось несколько секунд, но это были ''мгновения ужаса'', в которые молодой человек думал ''что я умру''. Важную роль сыграло то, что на нем был спасательный жилет, который позволил молодому человеку остаться на плаву.

Отец Делл, находившийся в нескольких метрах от него, запечатлел этот момент на видео, которое стало вирусным в социальных сетях. 49-летний анестезиолог призвал сына сохранять спокойствие. "Я думал, что он съест и проглотит меня", - сказал Адриан, сообщает BBC. Магелланов пролив - одна из главных туристических достопримечательностей чилийского города Пунта-Аренас. Он характеризуется ледяными водами, которые представляют собой серьезное испытание для тех, кто пытается пересечь его различными способами.

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