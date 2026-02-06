США, демократы ставят условия для ограничения ICE, для республиканцев они 'нереалистичны'

"Нелепый список рождественских желаний". Так Кэти Бойд, сенатор, представляющая республиканцев на переговорах по достижению двухпартийного соглашения, чтобы избежать того, что после 13 февраля Министерство внутренней безопасности останется без финансирования, назвала чрезмерными и нереалистичными требования демократов о мерах по ограничению и регулированию действий ICE, выдвинутые в качестве условия для их голосования, которое предотвратит приостановку работы департамента, от которого зависит иммиграционная полиция.

Лидеры демократов Сената и Палаты представителей, Чарльз Шумер и Хаким Джеффрис, в письме, направленном республиканцам, представили свои 10 требований, которые включают запрет для агентов закрывать лица и входить в частную собственность без ордера, подписанного судьей. "Это совершенно нереалистично, их список требований увеличился с 3 до 10, это показывает, насколько они несерьезны", - сказал лидер республиканского большинства Джон Тьюн, заявив, что агенты закрывают лица, чтобы защититься от угроз, особенно онлайн.

"Президент Трамп знает, что все должно измениться, он должен оказать давление на республиканцев в Конгрессе, чтобы заставить их работать с демократами", - заявил Шумер в зале. Из Белого дома пресс-секретарь Каролина Ливитт ответила, заявив, что администрация готова обсудить некоторые требования демократов, в то время как "другие не кажутся основанными на здравом смысле".