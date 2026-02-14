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Telefonata Tomba-Braathen dopo l'oro a Milano Cortina: "Lucas, sei il migliore". E il brasiliano: "Grazie leggenda"

In seguito al trionfo nel gigante di Bormio, l'atleta verdeoro ha ricevuto la telefonata della leggenda azzurra

Lucas Pinheiro Braathen - Fotogramma/IPA
Lucas Pinheiro Braathen - Fotogramma/IPA
14 febbraio 2026 | 19.13
Redazione Adnkronos
LETTURA: 4 minuti

Complimenti speciali, per una vittoria storica. Indimenticabile. Lucas Pinheiro Braathen si è preso il palcoscenico oggi sabato 14 febbraio a Bormio, conquistando l'oro alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026 con due manche da favola. Si tratta della prima medaglia del Brasile e del Sudamerica alle Olimpiadi invernali e lo sciatore verdeoro non ha nascosto l'emozione al traguardo. Un'emozione diventata ancora più forte dopo la chiamata della leggenda azzurra Alberto Tomba (tre ori orimpici nel palmares, tra le altre cose) che ci ha tenuto a complimentarsi con lui. "Ciao fratello mio", dice Tomba al telefono.

"Come stai? Bravo, bravo davvero per questa medaglia d'oro per il Brasile. Ci stai credendo o ancora no? Stai piangendo come me, congratulazioni Lucas". Braathen, contentissimo per la telefonata di uno dei suoi idoli, ha provato a trattenere le lacrime: "Grazie leggenda. No no, ancora non ci credo".

Poco dopo, Braathen ha commentato così il suo oro: "Non so cosa dire. Non posso crederci. Non è importante da quale nazione arrivi, quale è il colore della pelle. Se credi in un tuo sogno puoi farcela con il lavoro e l'ostinazione. Anche il Brasile sarà orgoglioso di questa vittoria e potrà festeggiare".

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