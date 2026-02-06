circle x black
Cerca nel sito
 
milanocortina 5.2 v4

Mariah Carey e il segreto del 'gobbo' nella cerimonia di Milano Cortina - Video

La star americana interpreta Nel Blu, dipinto di Blu. Il dettaglio tecnico...

Mariah Carey
Mariah Carey
06 febbraio 2026 | 21.17
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Mariah Carey protagonista della cerimonia d'apertura delle Olimpiadi di Milano Cortina 2026. La star americana si esibisce a San Siro sulle note di Nel Blu, dipinto di Blu. La versione del capolavoro di Domenico Modugno proposta da Carey strappa applausi al pubblico di San Siro, la cantante offre un'interpretazione appassionata con una certa padronanza del testo in italiano.

Un aiuto fondamentale, probabilmente, arriva dal gobbo 'sui generis'. I video realizzati allo stadio e pubblicati sui social mostrano il testo che scorre sotto gli occhi di Mariah Carey: ogni parola viene 'tradotta' in un vocabolo che riproduce la pronuncia più vicina all'originale italiano. Il testo è incomprensibile, il risultato sonoro alla fine è positivo: "Voh-lah-reh, nel chay-lo een-fee-nee-toe...".

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
mariah carey olimpiadi milano cortina
Vedi anche
Dubai, drone dell'Iran colpisce l'aeroporto - Video
Crozza-Crosetto e il caso Dubai: "Se ho sbagliato come agente di viaggio chiedo scusa" - Video
News to go
L'allarme Oms: "Obesità pandemia silenziosa"
Iran, raid di Israele contro l'aeroporto di Teheran - Video
Morte David Rossi, un video ricostruisce gli ultimi istanti prima della caduta - Guarda
News to go
Intelligenza artificiale, come cambia il mercato degli smartphone
News to go
Stop ai voli per guerra in Medio Oriente, niente penali per i viaggiatori
News to go
Carburanti in aumento, con guerra in Iran e crisi in Medio Oriente prezzi in rialzo
Trump, Messi e la guerra contro l'Iran: lo show alla Casa Bianca - Video
Trump, meglio Messi o Pelé? "Leo è più forte" - Video
Cerno debutta con ‘2 Di Picche’: “Dalla parte dei cittadini, nessun antagonismo con colleghi Tg2” - Video
Da Sanremo a San Marino Song Contest, Ventura: “Felice per De Martino” - Video

In collaborazione con

Eni A2A


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

PREVISIONI METEO
A cura di

La mappa delle olimpiadi

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza