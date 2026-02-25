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Redemption, torna l'aristopunk

Per la nuova collezione, il lavoro del direttore creativo Gabriele Bebe Moratti esprime un perfetto equilibrio tra sartorialità meticolosa ed elegante e influenze punk-rock di fine anni Settanta

Tre look della nuova collezione di Redemption
Tre look della nuova collezione di Redemption
25 febbraio 2026 | 19.54
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

'Aristopunk is back' da Redemption. Per la nuova collezione, il lavoro del direttore creativo Gabriele Bebe Moratti esprime un perfetto equilibrio tra sartorialità meticolosa ed elegante e influenze punk-rock di fine anni Settanta. Elementi che, nel corso degli anni, sono diventati la firma distintiva del brand. Nella collezione prende forma un’opulenta ribellione: un gioco dichiarato di contrasti che cattura lo spirito del mondo contemporaneo. Per Redemption, la moda è sempre un atto creativo che mantiene uno sguardo lucido sulla realtà. Per enfatizzare questa tensione, Moratti utilizza materiali delicati come georgette lurex, velluti devorati e rasi martellati, accostandoli a tessuti più corposi e intensamente lavorati quali broccati, paillettes, tweed ricamati ed ecopelle.

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"Il contrasto, per Redemption, è l’essenza dell’eleganza moderna" dice Gabriele Moratti, fondatore e direttore creativo di Redemption. La palette cromatica si sviluppa attorno ad un ricco mix di viola e rosso, accanto al classico bianco e nero, illuminati da accenti metallici. Il risultato finale è fedele all’etica Redemption: raffinata sensualità ma carica di forza; eleganza con un twist urbano e ribelle. Protagonisti della collezione sono sicuramente gli abiti, sia lunghi che corti. Fluidi, sensuali, caratterizzati da profonde scollature sia davanti che dietro. Modernità senza tempo e orgogliosa manifattura italiana, pilastri del brand emergono invece in giacche regimental, redingote e corsetti strutturati.

Perfecto in ecopelle, completi sartoriali e bluse semi-trasparenti definiscono il guardaroba essenziale della donna Redemption, sospesa tra maschile e femminile, in un equilibrio tra rigore e libertà decorativa. Non mancano paillettes ricamate, stampe glitter e dettagli in metallo dorato a impreziosire i capi. Una volta combinati, questi elementi danno vita a un super mix che si traduce in un soffio fresco di ribellione nella moda contemporanea.

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aristopunk moda eleganza punk rock
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