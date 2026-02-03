circle x black
Cerca nel sito
 

Farmaceutica, Mandorino (Cittadinanzattiva): "Con Testo unico accesso più semplice a cure"

sponsor

03 febbraio 2026 | 11.47
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

"L'impatto che è previsto dal nuovo Testo unico, ma di cui già ci sono delle esperienze molto rilevanti sulla territorializzazione delle cure, è positivo per i cittadini, ovviamente, e soprattutto per le cittadine e i cittadini che hanno una patologia cronica" per le quali c'è la necessità di "un accesso al farmaco che è costante e che continuativo. La prossimità della distribuzione garantisce, di fatto, una maggiore aderenza, ma anche una possibilità di coniugare meglio i tempi della vita personale con i tempi della cura", sia quando a ritirare i farmaci "sono direttamente i pazienti, sia quando sono i caregivers e le loro famiglie. La territorializzazione va di pari passo con la prossimità delle cure, che per i cittadini è sicuramente un valore aggiunto importante". Lo ha detto Anna Lisa Mandorino, segretaria generale di Cittadinanzattiva al digital talk 'Verso la nuova legislazione farmaceutica.  Il confronto tra istituzioni, industria e cittadini', promosso da Adnkronos, in collaborazione con Egualia.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
video filmato ripresa diretta
Vedi anche
Dubai, drone contro il consolato degli Stati Uniti: l'attacco - Video
Iran, a Malpensa attesa per i 200 studenti bloccati a Dubai: "Giorni d’ansia, temuto il peggio" - Video
Iran, colpito l'aeroporto di Teheran: l'attacco e le esplosioni - Video
Roma, rientrato allarme bomba per trolley abbandonato a Largo Chigi - Video
Iran, bombe colpiscono Palazzo Golestan: danni al gioiello di Teheran - Video
Morte David Rossi, Vinci: "Esclusa ipotesi killer, forse intento non era uccidere ma minacciare" - Video
News to go
Vigilanza rafforzata in Italia, 28mila gli obiettivi sensibili
"Wow, c'è un missile in cielo", il video surreale dall'aereo
Iran, caccia precipita vicino base Usa in Kuwait: il video dello schianto
Iran, presidio sotto consolato Usa Milano: contestata manifestante pro Pal - Video
News to go
Il ministero della Cultura lancia 'Felicità', la campagna per l'app Musei Italiani
Arabia Saudita, Iran colpisce raffineria con droni - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza