Malattie rare, Loizzo (Lega): "Tavolo per linee guida su cure odontoiatriche ai fragili"

"Alleanza con associazioni pazienti fondamentale per veicolare correttamente le informazioni"

Simona Loizzo, capogruppo della XII Commissione Sanità presso la Camera dei deputati
04 febbraio 2026 | 15.16
Redazione Adnkronos
"Vogliamo lanciare presso il ministero" della Salute "un tavolo tecnico che unisca in sinergia amministrazioni, pazienti, professionisti e parlamentari istituzionalmente coinvolti, per ridisegnare le linee guida del trattamento odontoiatrico in pazienti fragili. Vogliamo continuare sulla linea tracciata dal Dama (Disabled advanced medical assistance), un servizio ospedaliero pensato per le persone con fragilità anche odontoiatrica, soprattutto oggi, alla luce delle nuove emergenze, come la pandemia ha dimostrato". Lo ha detto Simona Loizzo, capogruppo della XII Commissione Sanità presso la Camera dei deputati, intervenendo oggi a Roma al convegno dedicato all'odontoiatria speciale nel soggetto fragile, promosso e organizzato da Sioh (Società italiana di odontostomatologia per l'handicap), FedEmo (Federazione delle associazioni emofilici) e Cnel (Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro).

Loizzo si fa ambasciatrice di un percorso che mira a inserire l'odontoiatria speciale nel Piano nazionale della prevenzione (Pnp) e a istituire un tavolo tecnico nazionale per la prevenzione e le cure odontoiatriche nei soggetti fragili. Un percorso reso possibile anche grazie "all'alleanza con le associazioni dei pazienti", sottolinea, che a loro volta diffondono "l'informazione sulla gestione del paziente odontoiatrico alle famiglie e ai caregiver".

Tavolo tecnico odontoiatria speciale nel soggetto fragile Simona Loizzo Sioh Società italiana di odontostomatologia per l'handicap FedEmo Federazione delle associazioni emofilici Cnel
