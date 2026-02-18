circle x black
Cerca nel sito
 

Salute: premio Ghiselli, Rossi (ISS) 'lotta a cattiva informazione è nostro obiettivo"

sponsor

18 febbraio 2026 | 15.58
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

"L'ISS ci ha tenuto a essere presente a questo evento, che ha condiviso fin dall'inizio. Siamo l'ente di salute pubblica in Italia e la lotta alle fake news sull'alimentazione sono parte fondante della nostra attività. Con le sue linee guida, l'Istituto Superiore di Sanità vuole proprio lottare contro la cattiva informazione, in particolare sulla nutrizione. Andrea Ghiselli, che ricordiamo con questo premio stasera, era un amico dell'Iss". Così Laura Rossi, Direttrice reparto Alimentazione nutrizione e salute dell'ISS partecipando alla prima edizione del Premio Andrea Ghiselli - 'Dialoghi sull'alimentazione' organizzata dalla Fondazione Istituto Danone e Sinu-Società Italiana di Nutrizione Umana.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
video filmato ripresa diretta
Vedi anche
News to go
Referendum, Carta europea disabilità è un documento valido
News to go
Bonus moto e motorini al via, come funziona
Un 'Oscar' in Ucraina per Sean Penn: "Fatto con resti di un vagone colpito dai russi" - Video
Auto si ribalta nel torrente, carabinieri salvano due persone intrappolate - Video
News to go
Pubblica amministrazione, stretta smart working: l'allarme del sindacato
News to go
Caro benzina e gasolio, torna la corsa al pieno a Livigno
News to go
Petrolio alle stelle per guerra in Iran, prezzi Italia ancora in aumento
News to go
Maltempo, Calabria colpita da piogge torrenziali
News to go
Pasqua, arriva la stangata: rincari dal 6 al 10% sulle uova di cioccolata
News to go
La Lega rilancia la battaglia contro il velo islamico, presentato ddl
News to go
Menarini chiude il 2025 con fatturato a 4,89 miliardi di euro: +6,2%
News to go
Farmindustria: "Le donne sono il 45% degli addetti﻿"


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza