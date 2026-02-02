circle x black
Cerca nel sito
 

Ascolti tv, 'Cuori 3' vince la prima serata

'Affari tuoi' supera 'La Ruota della fortuna'

Matteo Martari, Pilar Fogliati, Giulio Scarpati (Ipa)
Matteo Martari, Pilar Fogliati, Giulio Scarpati (Ipa)
02 febbraio 2026 | 11.20
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

La terza stagione della fiction 'Cuori', in onda ieri su Rai1, vince la sfida del prime time appassionando 2.923.000 spettatori, pari al 17.8% di share. Al secondo posto si piazza Canale5 con 'Chi Vuol Essere Milionario - Il Torneo'. Il game show condotto da Gerry Scotti ha intrattenuto 1.984.000 spettatori, registrando il 15.5% di share. Terzo gradino del podio per 'Che Tempo Che Fa' sul Nove con 1.560.000 spettatori (8.6%) che ha superato di poco 'Report' su Rai3, che ha totalizzato 1.530.000 spettatori (8.5%).

A seguire troviamo 'Le Iene' su Italia1 che ha interessato 1.137.000 spettatori (9.6% share), 'Fuori dal Coro' su Rete4 con 742.000 spettatori (5.9% share) e 'Mio padre è un sicario' su Rai2 che ha registrato 650.000 spettatori (3.4% share). Chiudono la classifica La7 con 'Misery non deve morire' (294.000 spettatori, 1.6% share) e Tv8 con 'Il giustiziere della notte' (252.000 spettatori, 1.4% share).

In access prime time Rai1 supera Canale 5. 'Affari Tuoi' ha incollato allo schermo 4.705.000 spettatori (23.4% share) mentre 'La Ruota della Fortuna' ha raccolto 4.674.000 spettatori (23.2% share).

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
Cuori 3 ascolti tv ascolti tv 1 febbraio ascolti tv domenica 1 febbraio Cuori terza stagione Affari tuoi La Ruota della fortuna
Vedi anche
News to go
Il ministero della Cultura lancia 'Felicità', la campagna per l'app Musei Italiani
Arabia Saudita, Iran colpisce raffineria con droni - Video
Iran, caccia precipita vicino base Usa in Kuwait: il video dello schianto
Dubai, il drone iraniano entra in casa e non esplode - Video
Iran, hacker 'bucano' tv: in onda Trump e Netanyahu - Video
News to go
Nuove regole per chi viaggia nel Regno Unito
Sanremo, Sal Da Vinci: "Felice per De Martino, Napoli finalmente nel posto che merita" - Video
Brano inedito di Mina chiude la sfilata di Giorgio Armani - Video
News to go
Export agroalimentare da record con 73 miliardi, +5%
Iran, cortei dopo morte di Khamenei: statua abbattuta - Video
Dubai, il super hotel colpito da drone iraniano - Video
Iran, esplosione a Dubai: colonna di fumo da The Palm - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza