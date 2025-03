'Conclave' verso gli Oscar, donata a Stanely Tucci la croce indossata nel film

È stata consegnata a Stanley Tucci la croce originale del film 'Conclave' di Edward Berger che arriva agli Oscar con 8 nomination. Nel film interpreta il Cardinale Bellini. A donare il prezioso ornamento, durante un evento esclusivo a Los Angeles, è stato Riccardo Penko, orafo della Bottega Orafa Paolo Penko di Firenze che per 'Conclave' ha realizzato una collezione esclusiva di 530 gioielli, progettati specificamente per il film in collaborazione con la costumista Lisy Christl e la costume supervisor Ilaria Marmugi. La croce indossata da Tucci, dalla forma insolita, si ispira al tipico disegno giottesco dei crocifissi francescani. Al centro, appoggiato su un fascio di luce, si trova il simbolo del pellicano con i suoi piccoli. Un’antica leggenda narra che se i pulcini morissero di fame, il pellicano aprirebbe il petto per nutrirli con il proprio corpo. Per questo motivo, i cristiani hanno adottato questo animale come simbolo di Cristo, il Redentore che si sacrifica per dare la vita eterna all’umanità, liberandola dal peccato, e la nutre con il proprio corpo nel rito eucaristico.

Da tre generazioni, la famiglia Penko produce opere uniche nel cuore di Firenze, una città dove tradizione e arte si intrecciano. Le creazioni per 'Conclave', tra cui anelli, gemelli da polso, spille, catene e croci cardinalizie, sono realizzate con una meticolosa attenzione al contesto storico e culturale di ogni personaggio. Utilizzando metalli preziosi, granati, topazi, lapislazzuli e pietre di luna, la bottega applica tecniche tradizionali fiorentine come il traforo, l’incisione a bulino e la fusione a cera persa, oltre alla loro esclusiva tecnica orafa, il Penkato. Ogni gioiello è stato accompagnato da un libretto di istruzioni, fornendo agli attori gli elementi necessari per immergersi nel loro ruolo, spiegando la scelta dei materiali, delle forme e delle tecniche utilizzate.

In un contesto in cui abiti e anelli cardinalizi, consegnati dal Papa al momento della consacrazione, devono rispecchiare la realtà, la croce si distingue come l’unico gioiello che incarna, nella sua forma, ogni cardinale, oscillando tra sacralità e simbolismo, amore e bellezza. Ogni croce è stata concepita tenendo conto della storia e della provenienza di ciascun cardinale, grazie all’impiego di diverse tecniche orafe. Un nuovo modo e metodo di interpretare l’accessorio e il gioiello di scena, con la creazione di opere uniche su misura che rappresentino e accompagnino al meglio l’attore nell’interpretazione del personaggio: dei veri e propri gioielli parlanti.