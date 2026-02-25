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Elettra Lamborghini, la crociata contro le feste notturne arriva anche sul palco di Sanremo

"Se non smettono coi festini scendo giù col megafono"

Elettra Lamborghini - Fotogramma /Ipa
Elettra Lamborghini - Fotogramma /Ipa
25 febbraio 2026 | 22.37
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Elettra Lamborghini torna sulla sua personale 'crociata' contro le feste notturne a Sanremo. Dopo l'esibizione in cui ha cantato il suo brano in gara 'Voilà', l'esuberante artista rimarca scherzosamente sul palco il suo disappunto, già espresso tramite un post sui social in cui lamentava di non riuscire a dormire per il chiasso notturno eccessivo. "Se non smettono coi festini scendo giù col megafono", dice a Conti fra gli applausi, prima di lasciare il palco.

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La cantante si era lamentata di non aver potuto riposare a causa della musica a tutto volume proveniente dai locali vicino all'hotel in cui sta alloggiando.

"Fate abbassare la musica ai festini di fianco agli hotel dove alloggiano i cantanti vi prego la musica è devastante", ha scritto la cantante su X, spiegando di non aver potuto riposare nonostante la stanchezza accumulata: "Siamo tutti stanchi morti ma così è impossibile dormire giuro".

Lo sfogo era poi proseguito anche su Instagram, dove la cantante ha sottolineato l'ora, 3.16 del mattino. "Raga, sono le 3 del mattino, con tutto il rispetto abbassate il volume ai festini accanto a dove alloggiano gli artisti. Noi ci sbattiamo dalla mattina alla sera, con interviste, prove di qua e di là, arriviamo la sera che siamo stanchi morti mentalmente e fisicamente. Almeno la decenza di abbassare la musica all'1 di notte".

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Sanremo feste notturne sanremo 2026 elettra lamborghini
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