Elettra Lamborghini, notte in bianco a Sanremo: lo sfogo sui social

Lo sfogo della cantante sui social

25 febbraio 2026 | 10.22
Redazione Adnkronos
Notte insonne per Elettra Lamborghini a Sanremo. La cantante, in gara al Festival con il brano 'Voilà', ha raccontato sui social il disagio vissuto dopo l'esibizione sul palco dell'Ariston: si è lamentata di non aver potuto riposare a causa della musica a tutto volume proveniente dai locali vicino all'hotel in cui sta alloggiando.

"Fate abbassare la musica ai festini di fianco agli hotel dove alloggiano i cantanti vi prego la musica é devastante", ha scritto la cantante su X, spiegando di non aver potuto riposare nonostante la stanchezza accumulata: "Siamo tutti stanchi morti ma cosí é impossibile dormire giuro".

Lo sfogo è proseguito anche su Instagram, dove la cantante ha sottolineato l'ora, 3.16 del mattino. "Raga, sono le 3 del mattino, con tutto il rispetto abbassate il volume ai festini accanto a dove alloggiano gli artisti. Noi ci sbattiamo dalla mattina alla sera, con interviste, prove di qua e di là, arriviamo la sera che siamo stanchi morti mentalmente e fisicamente. Almeno la decenza di abbassare la musica all'1 di notte".

