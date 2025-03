Dopo aver trionfato nella gara ufficiale di Sanremo 2025, Olly conquista anche il FantaSanremo 2025 a cui hanno partecipato oltre 1,7 milioni di utenti: è lui il vincitore del fantasy game

Come era stato annunciato in precedenza, i fantagiocatori stamattina non hanno trovato classifiche e punteggi aggiornati perché gli organizzatori del fantasy game sul festival della canzone italiana si sono presi la giornata per "riguardare e ricontrollare anche il più piccolo dettaglio". Stasera in una diretta hanno finalmente rivelato la classifica dei migliori cinque fantagiocatori e la classifica dei cantanti in gara. Subito dopo anche l'app è stata aggiornata e tutti gli utenti ora possono controllare i propri risultati.

La classifica finale del FantaSanremo 2025

La prima e la seconda posizione corrispondono a quelle di Sanremo 2025, ci troviamo infatti Olly e Lucio Corsi, ma altri artisti - come Sarah Toscano, in terza posizione, e Marcella Bella in quinta - hanno dimostrato che stando al gioco e rincorrendo attivamente i punti si può arrivare molto in alto nel fantasy game, senza rispecchiare i premi del festival o la classifica ufficiale. Ecco appunto le posizioni ottenuto da ogni 'big' nel FantaSanremo di quest'anno

1 Olly

2 Lucio Corsi

3 Sarah Toscano

4 Brunori Sas

5 ex aequo per Marcella Bella e Shablo feat. Gue, Joshua e Tormento

7 The Kolors

8 Coma_Cose

9 Francesco Gabbani

10 Giorgia

11 Achille Lauro

12 Simone Cristicchi

13 Willie Peyote

14 Serena Brancale

15 Modà

16 Rocco Hunt

17 Gaia

18 ex aequo per Tony Effe e Noemi

20 Bresh

21 Fedez

22 Irama

23 Elodie

24 Clara

25 Rkomi

26 Joan Thiele

27 Massimo Ranieri

28 Rose Villain

29 Francesca Michielin

La Lega vincitrice e la squadra vincitrici

Gli organizzatori hanno anche fatto sapere che la Lega vincitrice tra le SuperLeghe è stata 'Occhi di FantaSanremo', la lega della sigla di Cristina D'Avena è stata quella a fare più punti rispetto alle altre. Annunciate anche le prime cinque tra le oltre 5 milioni di squadre create per questa edizione del FantaSanremo: al primo posto c'è 'Ricky e Poveri' con 2447 punti.