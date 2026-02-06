"Il ragazzo dai pantaloni rosa" diventa un musical, debutto al Sistina di Roma

"Ho apprezzato moltissimo la forza dirompente con cui Teresa Manes, la mamma del ragazzo a cui il nostro racconto si ispira, ha voluto fortemente regalarci la sua dolorosissima esperienza. Da genitore, credo che non esista un dolore più dilaniante e straziante. Eppure il mio spettacolo, seppur nella tragicità del gesto, scorre su un binario più leggero e evocativo. Giochiamo con la musica, la forza delle canzoni scardina le tensioni". Così Massimo Romeo Piparo che firma la regia del musical 'Il ragazzo dai pantaloni rosa', al debutto al Teatro Sistina di Roma il 20 febbraio (in cartellone fino all'8 marzo) con l'orchestra live diretta da Emanuele Friello. Piparo ha anche firmato l'adattamento con Roberto Proia, sceneggiatore dell’omonimo film campione d’incassi in forma di juke box musical. La colonna sonora comprende una playlist di canzoni popolarissime del pop-rock italiano scelte come parte del racconto, da 'Sogna, ragazzo, sogna' di Roberto Vecchioni a 'Canta ancora' di Arisa.

La storia di Andrea Spezzacatena, il quindicenne che si tolse la vita perché vittima di bullismo e cyberbullismo, arriva dunque per la prima volta a teatro. "Ho voluto riportare idealmente Andrea 'tra di noi' nella veste di narratore - aggiunge Piparo -. Ci saranno due personaggi che interpretano Andrea, 'il ragazzo dai pantaloni rosa', e una sorta di alter ego. Quello che sarebbe oggi, Andrea se fosse vivo. Spero che il suo sacrificio possa non essere vano e che sia un monito di speranza. Quanto sarebbe bello se tutti rispettassimo l’individualità degli altri senza affrettati giudizi e senza quella maledetta, tremenda, aberrante ricerca delle pecorelle contro cui farsi leoni", conclude il regista.

"Serve nelle scuole un'educazione di tipo preventivo, un lungo processo di inclusione che deve essere costruito tra la famiglia e la scuola. Se si riconosce il disagio è possibile affrontarlo al meglio. Dopo il successo del film, e nonostante la fatica emotiva, voglio continuare i miei tour negli istituti italiani. Molti giovani si sono riconosciuti nelle immagini del film". Così Teresa Manes, la madre del 'Ragazzo dai Pantaloni rosa', Andrea Spezzacatena parlando in videocollegamento durante la conferenza stampa di presentazione del musical. "Il bullismo - aggiunge - cambia la vita, ti distrugge, crea immensa sofferenza. Un fenomeno da arginare, multiforme. Spesso legato anche al pregiudizio che nasce dall'indifferenza degli adulti e al linguaggio. Il linguaggio - prosegue Teresa Manes - è la prima forma di violenza".

A dare volto e voce al protagonista è Samuele Carrino, già interprete del film. Al suo fianco Rossella Brescia, nei panni della madre di Andrea, e Sara Ciocca, già protagonista nella versione cinematografica. Christian Roberto avrà il delicato ruolo di Andrea a 27 anni, narratore disincantato e voce del 'domani'. "Spero che il sacrificio di Andrea non sia stato vano - spiega Rossella Brescia- Il nostro spettacolo parla con il linguaggio della speranza. E' vero, come è stato sottolineato più volte, le parole feriscono, ma possono anche salvare vite. E spero che le parole di questo musical possano farlo".

Dopo un tour nelle scuole italiane, il film 'Il ragazzo dai pantaloni rosa' è approdato su Netflix a maggio 2025, dove è rimasto per oltre un mese nella top ten dei film più visti. Il lungometraggio, che ha ottenuto un grande successo di pubblico e critica, avrà anche un remake americano diretto da Nick Cassavetes con riprese previste già da quest’anno negli Stati Uniti per affrontare il tema universale del bullismo. All’evento di oggi, che si è svolto alla vigilia della Giornata mondiale contro il bullismo e cyberbullismo, hanno partecipato oltre 100 ragazzi dalla scuola media Bramante di Roma, e i giovani allievi dell’Accademia Il Sistina.