Roberto Bolle sarà 'Caravaggio', il debutto al Maggio fiorentino

Roberto Bolle 'replica', a gran richiesta, al Festival del Maggio Fiorentino e aggiunge un'altra rappresentazione (sabato 10 maggio, ore 15) alle tre già in programma (9 e 10 maggio alle 20, l’11 maggio alle 15.30) per 'Caravaggio', la creazione firmata da Mauro Bigonzetti, di cui è protagonista. 'Caravaggio' atteso come evento speciale del Festival del Maggio, arriva per la prima volta in Italia, dunque, dopo il debutto nel 2008 in Germania e dopo Firenze toccherà Milano e il Teatro Arcimboldi.

Promotore del progetto nonché interprete protagonista di Caravaggio è dunque l’étoile scaligera Roberto Bolle, ambasciatore della cultura italiana nel mondo. Accanto a lui, alcuni tra i migliori danzatori solisti di caratura internazionale, insieme ad un corpo di ballo creato per l’occasione tramite audizione, che comprenderà circa 30 giovani ballerini liberi professionisti.

Un progetto, quindi, tutto italiano – creato nel 2008 per lo Staatsballett Berlin diretto da Vladimir Malakhov - pensato da Mauro Bigonzetti, acclamato coreografo del panorama contemporaneo, su musica del compositore e direttore d’orchestra Bruno Moretti, che ha dato una nuova orchestrazione sinfonica a brani di Claudio Monteverdi tratti dall’Orfeo – dal Combattimento di Tancredi e Clorinda, dall’Incoronazione di Poppea e dal 'Settimo libro dei madrigali'.