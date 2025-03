Marcella Bella ha scelto di essere accompagnata da una coppia di giovani violinisti italiani, che hanno saputo conquistare tutto il mondo con il proprio talento. Nella serata cover a Sanremo 2025 la big si esibirà in 'L'emozione non ha voce' di Adriano Celentano insieme ai Twin Violins.

Il debutto social e il successo internazionale

All'anagrafe sono Mirko e Valerio, gemelli di 17 anni originari di Porto Empedocle, in provincia di Agrigento, ma tutti li conoscono come i Twin Violins. I ragazzi hanno iniziato a pubblicare sui social la propria abilità di violinisti durante la pandemia e proprio in quei mesi fecero parlare di loro. Colpito da una loro cover, Chris Martin dei Coldplay si fece accompagnare dai due giovani, allora appena 14enni, in una diretta del brano 'Viva la Vida'. Esperienza che raccontarono poco dopo nel salotto televisivo di Ellen De Generes in California, conquistando fan illustri come Penelope Cruz e Gwyneth Paltrow.

Oggi, alla vigilia dei diciotto anni, rafforzano sempre più la loro statura di musicisti studiosi dello strumento con l’obiettivo di affinare tecnica e anima interpretativa, giocosi quando trasformano l’archetto in un elemento scenico. Dopo la loro apparizione al 75° Festival di Sanremo, torneranno al lavoro in sala di registrazione per il loro primo album la cui uscita è prevista per la fine dell’estate 2025.