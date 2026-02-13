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Sanremo 2026, Laura Pausini al Quirinale: "Commossa da Mattarella" - Video

13 febbraio 2026 | 13.14
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

“Io ho avuto il piacere di incontrare altre volte il presidente Mattarella e, nonostante questo, quando entra nella sala un attimo di batticuore ce l’hai. La cosa più bella ed emozionante che abbiamo vissuto tutti noi cantanti oggi è stato quando il nostro presidente ci ha detto che la musica pop, la musica popolare italiana è una parte importante della cultura del nostro paese”. A dirlo all’Adnkronos fuori dal Quirinale è Laura Pausini, appena uscita dall’incontro del presidente della Repubblica Sergio Mattarella che ha ricevuto artisti e conduttori di Sanremo 2026.

“Raramente, in questi 33 anni, ho visto le istituzioni esporsi in questo modo, specialmente la più grande autorità del nostro Paese - ha aggiunto l’artista - Sono commossa, perché spesso noi artisti veniamo definiti quasi giullari, persone che fanno solo divertire le persone. Certo, la musica è anche divertimento, ma noi, ognuno con la propria voce, lo facciamo sinceramente cercando di dare qualità e senza dimenticarci mai che veniamo dall’Italia, e quindi rappresentiamo una parte del nostro paese. Grazie, presidente Mattarella”.

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