Tv, su Telecity arriva 'Bike Show' il programma per chi ama la bici

Su Telecity arriva Bike Show Tv, il programma per chi ama la bici. Dal 4 febbraio, tutti i martedì alle 23.30, prende il via la XXIII edizione della trasmissione ideata e condotta da Danilo Gioia, con importanti ospiti e tante curiosità sul mondo della bicicletta. Danilo Gioia porta i telespettatori lombardi, piemontesi, valdostani e liguri nel mondo delle due ruote con uno sguardo a 360 gradi, raccontando la storia del ciclismo dalla voce stessa dei grandi campioni e seguendo le gare del momento anche attraverso servizi esterni. Ma non si parlerà solo di professionismo, infatti ampio spazio a tutte le curiosità per gli amanti di questo sport, dal cicloturismo all’ambito urbano, con le ultime novità del mercato.

Danilo Gioia conosce bene questo mondo. Ex ciclista professionista, prima su strada dal 1988 al 1991, partecipando a manifestazioni importanti come il Giro d’Italia e la Milano Sanremo, e poi, dal 1992 al 1997, in mountain bike, facendo parte della squadra nazionale. Poi ha deciso di dare vita a Bike Show Tv (bikeshowtv.com), arrivato alla XXIII edizione. Danilo Gioia, affiancato da Francesca Camotti e Sofia Lattarini, al loro debutto tv, in ogni puntata avrà diversi ospiti del mondo bike. Si parte con Marco Melandri, ex campione di motociclismo passato ora alle mountain bike elettriche da enduro. Una carriera iniziata da piccolo con le gare di Bmx, dove sfidava l’altro ospite di Gioia, Andrea Schiavone, che poi ha lasciato l’agonismo per diventare fisioterapista dei campioni, compreso l’ex avversario Melandri. E nelle puntate successive ci saranno Giuseppe Saronni, che oltre ad aver vinto due Giri d’Italia è stato campione del mondo su strada. In trasmissione anche Bruno Zanchi, campione nazionale e mondiale di Downhill, Pier Bergonzi, vicedirettore della Gazzetta dello Sport e direttore di SportWeek.

"Siamo davvero lieti di poter offrire ai nostri telespettatori questo programma, che ha una lunga storia di successo e che adesso viene realizzato proprio nei nostri studi televisivi - afferma Riccardo Galione, direttore commerciale del gruppo Netweek, di cui Telecity fa parte - Stiamo allargando la nostra offerta, sia informativa che di intrattenimento, per soddisfare i diversi gusti del pubblico, e oggi presentiamo anche uno sguardo sul mondo della bici, che attrae tantissimi appassionati, basti pensare che siamo il Paese che vende più biciclette in Europa".