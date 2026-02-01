circle x black
Cerca nel sito
 

Verissimo, oggi domenica 1 febbraio: gli ospiti e le anticipazioni

L'appuntamento della domenica con Silvia Toffanin

Silvia Toffanin - Verissimo
Silvia Toffanin - Verissimo
01 febbraio 2026 | 07.36
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Verissimo torna oggi, domenica 1 febbraio, alle 16.00 con un nuovo appuntamento. Silvia Toffanin accoglierà tanti ospiti nel suo salotto per interviste ritratto.

Silvia Toffanin accoglierà per la prima volta a Verissimo, uno dei conduttori più amati della tv: Carlo Conti. Sarà ospite per un racconto inedito anche l’ex tennista Fabio Fognini. E ancora, sarà in studio Samira Lui, che ogni sera con Gerry Scotti entra nelle case degli italiani grazie a 'La Ruota della Fortuna'.

Inoltre, emozioni e musica con Kekko Silvestre dei Modà e Bianca Atzei, insieme nel nuovo singolo 'Ti amo ma non posso dirlo'. Ospiti del talk, con i loro percorsi, anche Carolyn Smith e la modella Eva Riccobono.

Infine, Silvia Toffanin intervisterà l’eroe di Crans-Montana Paolo Campolo, che nel rogo di Capodanno, scoppiato nel locale Le Constellation, grazie al suo coraggio, ha salvato molti ragazzi intrappolati.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
verissimo silvia toffanin canale 5
Vedi anche
News to go
Il ministero della Cultura lancia 'Felicità', la campagna per l'app Musei Italiani
Arabia Saudita, Iran colpisce raffineria con droni - Video
Iran, caccia precipita vicino base Usa in Kuwait: il video dello schianto
Dubai, il drone iraniano entra in casa e non esplode - Video
Iran, hacker 'bucano' tv: in onda Trump e Netanyahu - Video
News to go
Nuove regole per chi viaggia nel Regno Unito
Sanremo, Sal Da Vinci: "Felice per De Martino, Napoli finalmente nel posto che merita" - Video
Brano inedito di Mina chiude la sfilata di Giorgio Armani - Video
News to go
Export agroalimentare da record con 73 miliardi, +5%
Iran, cortei dopo morte di Khamenei: statua abbattuta - Video
Dubai, il super hotel colpito da drone iraniano - Video
Iran, esplosione a Dubai: colonna di fumo da The Palm - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza