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Alcaraz-Rublev: orario, precedenti e dove vederla in tv

Il tennista spagnolo sfida il russo nella semifinale dell'Atp di Doha

Carlos Alcaraz - Ipa/Fotogramma
Carlos Alcaraz - Ipa/Fotogramma
20 febbraio 2026 | 06.42
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Carlos Alcaraz in campo nella semifinale di Doha. Oggi, venerdì 20 febbraio, il tennista spagnolo affronta il russo Andrej Rublev - in diretta tv e streaming - nel penultimo atto dell'Atp 500 qatariota. Alcaraz arriva al match dopo aver battuto Arthur Rinderknech all'esordio, Valentin Royer agli ottavi e Karen Khachanov nei quarti di finale.

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Alcaraz-Rublev, orario e precedenti

La sfida tra Alcaraz e Rublev è in programma oggi, venerdì 20 febbraio, alle ore 17.30. I due tennisti si sono affrontati in cinque precedenti, con lo spagnolo che guida con un parziale di 4-1. L'ultimo incontro risale all'ultimo Masters 1000 di Cincinnati, quando Alcaraz si impose in tre set.

Alcaraz-Rublev, dove vederla in tv

Alcaraz-Rublev, come tutte le partite dell'Atp di Doha, sarà trasmessa in diretta televisiva e in esclusiva su SkySport. La partita si potrà seguire anche in streaming sull'app SkyGo e su NOW.

Riproduzione riservata
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