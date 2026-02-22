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Atalanta-Napoli: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv

La Dea ospita i partenopei nella 26esima giornata di Serie A

Il Napoli - Ipa/Fotogramma
Il Napoli - Ipa/Fotogramma
22 febbraio 2026 | 08.19
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Big match nella 26esima giornata di Serie A. Oggi, domenica 22 febbraio, l'Atalanta ospita il Napoli - in diretta tv e streaming - nella sfida di campionato della New Balance Arena di Bergamo. La Dea è reduce dalla sconfitta di Champions League contro il Borussia Dortmund, nell'andata dei playoff, mentre nell'ultima giornata di Serie A ha vinto a Roma contro la Lazio per 2-0. Il Napoli invece ha pareggiato 2-2 con la Roma al Maradona.

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Atalanta-Napoli, orario e probabili formazioni

La sfida tra Atalanta e Napoli è in programma oggi, domenica 22 febbraio, alle ore 15. Ecco le probabili formazioni:

Atalanta (3-4-2-1): Carnesecchi; Scalvini, Djimsiti, Kolasinac; Zappacosta, De Roon, Ederson, Bernasconi; Samardzic, Zalewski; Scamacca. All. Palladino

Napoli (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Beukema, Buongiorno, Juan Jesus; Politano, Elmas, Lobotka, Spinazzola; Vergara, Alisson Santos; Hojlund. All. Conte

Atalanta-Napoli, dove vederla in tv

Atalanta-Napoli sarà trasmessa in diretta televisiva e in esclusiva sui canali Dazn, visibili tramite smart tv. Il match sarà disponibile anche in streaming sull'app e sulla piattaforma web di Dazn.

Riproduzione riservata
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