circle x black
Cerca nel sito
 

Australian Open, Djokovic verso il ritiro? "Dio solo sa cosa succederà nei prossimi mesi"

Il tennista serbo è stato battuto da Carlos Alcaraz nella finale dello Slam di Melbourne

Novak Djokovic - Ipa/Fotogramma
Novak Djokovic - Ipa/Fotogramma
01 febbraio 2026 | 13.16
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Novak Djokovic verso il ritiro? Il tennista serbo ha perso oggi, domenica 1 febbraio, la finale degli Australian Open 2026, battuto da Carlos Alcaraz in quattro set con il punteggio di 2-6, 6-2, 6-3, 7-5. Svanito il sogno di conquistare il suo 25esimo titolo Slam, dopo essere riuscito a eliminare Jannik Sinner in semifinale, Djokovic non ha chiarito i dubbi sul suo futuro, che a quasi 39 anni, da compiere il prossimo maggio, appare sempre più incerto.

"A essere onesto non pensavo di arrivare qui, alla cerimonia di chiusura del torneo", ha detto Djokovic dal campo durante la premiazione, "Dio solo sa cosa succederà domani, tra sei mesi o 12 mesi. È stato un grande viaggio". Parole che lasciano aperta la possibilità di tornare a Melbourne il prossimo anno, dove Djokovic ha vinto 10 titoli, ma che assomigliano tanto a un messaggio d'addio.

Leggi anche
Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
djokovic djokovic ritiro alcaraz alcaraz djokovic australian open djokovic finale australian open
Vedi anche
Arabia Saudita, Iran colpisce raffineria con droni - Video
Iran, caccia precipita vicino base Usa in Kuwait: il video dello schianto
Dubai, il drone iraniano entra in casa e non esplode - Video
Iran, hacker 'bucano' tv: in onda Trump e Netanyahu - Video
News to go
Nuove regole per chi viaggia nel Regno Unito
Sanremo, Sal Da Vinci: "Felice per De Martino, Napoli finalmente nel posto che merita" - Video
Brano inedito di Mina chiude la sfilata di Giorgio Armani - Video
News to go
Export agroalimentare da record con 73 miliardi, +5%
Iran, cortei dopo morte di Khamenei: statua abbattuta - Video
Dubai, il super hotel colpito da drone iraniano - Video
Iran, esplosione a Dubai: colonna di fumo da The Palm - Video
Missili iraniani su Dubai: le immagini - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza