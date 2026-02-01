circle x black
Alcaraz vince Australian Open, Djokovic rimontato e ko in finale in quattro set

Il tennista spagnolo ha superato il serbo nell'ultimo atto dello Slam di Melbourne

Carlos Alcaraz - Ipa/Fotogramma
Carlos Alcaraz - Ipa/Fotogramma
01 febbraio 2026 | 08.39
Redazione Adnkronos
Carlos Alcaraz ha vinto gli Australian Open 2026. Oggi, domenica 1 febbraio, il tennista spagnolo ha battuto Novak Djokovic, che aveva eliminato il campione uscente Jannik Sinner, nella finale dello Slam di Melbourne in rimonta, affermandosi in quattro set con il punteggio di 2-6, 6-2, 6-3, 7-5 in tre ore e quattro minuti di gioco.

Alcaraz conquista così l'unico torneo dello Slam che gli mancava, diventando a soli 22 anni il più giovane di sempre a completare il Career Grande Slam. Niente da fare invece per Djokovic, che dopo l'impresa con Sinner in semifinale, si arrende all'età e alla fatica rinunciando al sogno di conquistare il suo 25esimo titolo Slam.

Sinner lascia quindi il trono degli Australian Open, dopo aver vinto nel 2024 e 2025.

