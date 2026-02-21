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Lecce-Inter, tensione per Bastoni: tocca palla e i tifosi di casa fischiano

Il difensore dell'Inter è ancora al centro della critica per la simulazione in Inter-Juve

Alessandro Bastoni - Ipa/Fotogramma
Alessandro Bastoni - Ipa/Fotogramma
21 febbraio 2026 | 18.19
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Fischi su Alessandro Bastoni. Oggi, sabato 21 febbraio, in occasione di Lecce-Inter, il pubblico del Via del Mare ha espresso il proprio dissenso dopo la simulazione del difensore nerazzurro nel big match contro la Juventus dello scorso weekend. In quell'occasione Bastoni era 'volato' a terra dopo aver sentito un minimo contatto con Kalulu che, già ammonito, ha rimediato un altro giallo ed è stato espulso dall'arbitro La Penna, con il centrale di Chivu che ha esultato per la decisione, ingiusta, dell'arbitro.

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Nei giorni successivi Bastoni ha affrontato critiche e attacchi, anche online, arrivando a chiedere scusa per l'episodio prima della sfida con il Bodo, valida per l'andata dei playoff di Champions League.

Nessun perdono però, a quanto pare, da parte del pubblico di Lecce, che fischia il difensore a ogni tocco di palla. Nei primi minuti infatti i fischi sono stati assordanti e si sono intensificati quando Bastoni è andato a battere un fallo laterale sotto la tribuna del Via del Mare e in occasione di un contrasto con un avversario.

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fischi bastoni bastoni inter lecce inter bastoni inter caso bastoni
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