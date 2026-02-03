circle x black
Bologna-Milan: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv

I rossoblù ospitano i rossoneri nella 23esima giornata di Serie A

Fullkrug - Afp
03 febbraio 2026 | 06.44
Redazione Adnkronos
Torna in campo il Milan. Oggi, martedì 3 febbraio, i rossoneri sfidano il Bologna - in diretta tv e streaming - al Dall'Ara nella sfida dal sapore europeo che chiude la 23esima giornata di Serie A.

La squadra di Allegri è reduce dal pareggio per 1-1 dell'Olimpico contro la Roma, mentre quella di Italiano ha vinto 3-0 in trasferta contro il Maccabi Tel Aviv in Europa League, conquistando la qualificazione ai playoff della seconda competizione europea, mentre in campionato aveva perso a Marassi contro il Genoa per 3-2 nell'ultimo turno.

Bologna-Milan, orario e probabili formazioni

La sfida tra Bologna e Milan è in programma oggi, martedì 3 febbraio, alle ore 20.45. Ecco le probabili formazioni:

Bologna (4-2-3-1): Ravaglia; Zortea, Vitik, Heggem, Miranda; Pobega, Freuler; Orsolini, Odgaard, Rowe; Castro. All. Italiano

Milan (3-5-2): Maignan; Tomori, Gabbia, De Winter; Athekame, Ricci, Modric, Rabiot, Bartesaghi; Nkunku, Leao. All. Allegri

Bologna-Milan, dove vederla in tv

Bologna-Milan sarà trasmessa in diretta televisiva e in esclusiva sui canali Dazn, visibili tramite smart tv. La partita si potrà seguire anche in streaming sull'app e sulla piattaforma web di Dazn.

