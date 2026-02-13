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Dossena: "Chiellini, Bonucci e Tommasi ci aiutino a fare chiarezza su Fondo fine carriera calciatori"

13 febbraio 2026 | 16.17
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

"Ringrazio Thomas Berthold, Emiliano Viviano, Marronaro e lo studio legale che li assiste. Io 5 anni fa lanciai il sasso in mare, loro si sono buttati, e quindi noi abbiamo bisogno di avere contezza di cosa il Fondo fa con i nostri soldi. E quindi io oggi voglio chiedere a Chiellini, Buffon, Bonucci, Tommasi, tutti coloro che hanno avuto ruoli importanti, e sono punti di riferimento importanti di darci una mano, di aiutarci a capire, di avere contezza dei soldi che abbiamo versato nel Fondo". Così, con Adnkronos/Labitalia, Giuseppe Dossena, ex calciatore di Serie A e della Nazionale, lancia l'appello, a margine di una conferenza stampa a Roma, agli ex colleghi per chiedere trasparenza e chiarezza sulla gestione del Fondo di fine carriera dei calciatori.

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dossena dossena fono fine carriera calciatori fondo fine carriera ex calciatori giuseppe dossena
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